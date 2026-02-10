El Estadio Cuauhtémoc tendrá partido amistoso: España vs Chile previo al Mundial 2026

Las selecciones de España y Chile disputarán un partido amistoso de preparación en Puebla, México, previo al Mundial 2026. El encuentro se jugará el 8 de junio de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

Para la Selección Española, este será su último ensayo competitivo antes de arrancar el torneo mundialista, donde debutarán una semana después contra Cabo Verde en Atlanta, Estados Unidos.

Selección de España vuelve a la final de la Eurocopa tras vencer a Francia 2-1 / Eurasia Sport Images Ampliar

Asimismo, buscaban un rival sudamericano con exigencia física y táctica, y Chile encajó perfectamente en su plan de preparación, aunque La Roja no clasificó al Mundial.

Este duelo representa un regreso nostálgico para España al Estadio Cuauhtémoc, ya que fue ahí donde fueron eliminados en cuartos de final del Mundial 1986, por derrota en penales ante Bélgica.

Cabe señalar que, Puebla no es sede del Mundial 2026, pero aprovechará para albergar este y posiblemente otros partidos de alto nivel en la previa.