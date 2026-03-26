México llega sin once definido al Mundial 2026: lesiones obligan a Javier Aguirre a replantear su equipo / Omar Vega

La selección de México atraviesa un momento de incertidumbre a pocos meses del Mundial 2026. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el equipo aún no tiene una alineación titular consolidada, principalmente debido a las múltiples bajas por lesión que han afectado la planificación del técnico en la recta final de la preparación.

México llega sin once definido al Mundial 2026: lesiones obligan a Javier Aguirre a replantear su equipo / Omar Vega Ampliar

El contexto no es menor. México será uno de los anfitriones del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, lo que aumenta la presión para presentar un equipo competitivo. Sin embargo, las constantes ausencias han impedido que Aguirre trabaje con su once ideal, obligándolo a probar variantes y mantener abierta la competencia interna por un lugar en la convocatoria final.

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Durante la última concentración, el técnico mexicano dejó claro que aún no hay puestos asegurados dentro del equipo. La preparación incluye partidos amistosos clave, como el duelo ante Portugal, que además marcará la reapertura del histórico Estadio Azteca, escenario emblemático de cara a la Copa del Mundo.

En este proceso, Aguirre ha destacado la actitud del grupo, donde varios futbolistas buscan consolidarse dentro del proyecto. La falta de certezas en la alineación responde, en gran parte, a la necesidad de evaluar alternativas ante un panorama cambiante por las lesiones.

Las lesiones, el principal problema del Tri

El gran obstáculo para la selección mexicana ha sido la cantidad de jugadores lesionados. El equipo ha llegado a concentrar múltiples bajas importantes, incluyendo futbolistas clave que fueron protagonistas en torneos recientes: Ángel Malagón, Rodrigo Huescas, Santiago Giménez, Alexis Vega, Marcel Ruiz, César Huerta y Edson Álvarez son algunos de los futbolistas que tuvieron lesiones que los dejarán fuera de la convocatoria final o muy al límite de poder estar a disposición de Aguirre.

Este escenario no solo afecta el rendimiento inmediato, sino también la construcción táctica del equipo. Varias de estas posibles ausencias corresponden a titulares habituales, lo que ha debilitado zonas clave del combinado tricolor.

Aguirre apuesta por soluciones internas

Lejos de centrarse únicamente en las ausencias, Javier Aguirre ha optado por enfocarse en los jugadores disponibles. El estratega ha probado diferentes combinaciones en busca de equilibrio, apostando por una mezcla de experiencia y juventud para suplir las bajas.

En ese sentido, futbolistas emergentes han tenido la oportunidad de mostrarse, mientras que jugadores veteranos vuelven a tomar protagonismo dentro del grupo. Esta situación ha generado una competencia interna intensa, donde ningún puesto está garantizado de cara al Mundial.

Guillermo Ochoa, después de parecer descartado como titular en el arco, ahora con la lesión de Malagón ha tomado fuerza para salir en el 11 inicial de México en el partido inaugural ante Sudáfrica.

Con la lesión de Marcel Ruiz, jugadores que parecía que podían quedarse fuera de la convocatoria ahora podrían incluso jugar de titulares, como Obed Vargas o ‘Charly’ Rodríguez. A esto se suma la posible alineación de Erik Lira ante una hipotética suplencia de Edson Álvarez por su poca actividad en estos últimos meses.

En la delantera, Raúl Jiménez parece tener su lugar asegurado en el once inicial, sin embargo sus compañeros de ataque aún no están definidos. Roberto Alvarado y Alexis Vega pintaban para ser los elegidos, pero con la lesión de Vega podría haber ajustes tácticos que obliguen al cuerpo técnico a jugar con doble punta, donde podrían aparecer nombres como Santiago Giménez, Germán Berterame, Julián Quiñones o la ‘Hormiga’ González.

¿ALINEACIÓN DEFINIDA? 👀



El Vasco Aguirre platicó un poco sobre su estrategia para definir su plantilla para la Copa del Mundo.



📹 | @FabrizioDC_ pic.twitter.com/i92Bw99W50 — W Deportes (@deportesWRADIO) March 26, 2026

Un reto clave antes del Mundial 2026

México enfrentará partidos de preparación determinantes en las próximas semanas, los cuales serán fundamentales para definir la base del equipo que disputará la Copa del Mundo. Estos encuentros no solo servirán para medir el nivel competitivo, sino también para evaluar la recuperación de jugadores lesionados y ajustar el sistema táctico.

A pesar del panorama complicado, el cuerpo técnico mantiene el objetivo de llegar al Mundial con un plantel competitivo. No obstante, el margen de error es cada vez menor, y las decisiones que se tomen en esta etapa serán clave para el rendimiento del equipo en el torneo.

La realidad es clara: México llega al tramo final de su preparación sin un once definido y con dudas importantes en su plantilla. Las lesiones han condicionado el proceso, pero también han abierto oportunidades para nuevos nombres dentro del equipo.