América vs Olimpia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de vuelta de la Concachampions

América recibe este miércoles a Olimpia en el Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el partido de vuelta de los Dieciseisavos de Final de la Concacaf Champions Cup, con un panorama muy favorable para las Águilas. En la ida, el conjunto azulcrema se impuso 2-1 en Honduras, por lo que ahora tiene el control total de la serie.

Luis Ángel Malagón / Orlando Ramirez Ampliar

El equipo de André Jardine llega con confianza renovada. En la Liga MX ha enlazado dos triunfos importantes: primero venció 2-0 a Necaxa y luego superó 1-0 a Monterrey, resultados que lo sacaron del mal arranque de año, cuando acumulaba tres partidos sin ganar y sin marcar gol. Hoy, el Club América vuelve a sentirse fuerte.

Para Olimpia, el reto es mayúsculo. Los hondureños necesitan ganar por dos goles de diferencia para avanzar de forma directa, o imponerse 2-1 para mandar la eliminatoria al tiempo extra. Incluso una derrota 1-0 clasifica al América, gracias al criterio de gol de visitante.

El duelo luce como un trámite para las Águilas, pero no hay espacio para la relajación. Si América confirma su pase, en Octavos de Final se medirá al ganador de la serie entre Philadelphia Union y Defense Force de Trinidad y Tobago.

En casa y con la inercia positiva, todo está puesto para que el América cumpla con lo esperado en esta Concachampions.

AMÉRICA VS OLIMPIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER