David Faitelson ‘revienta’ al América previo al Clásico Nacional contra Chivas

La temperatura comienza a subir de cara al Clásico Nacional. Mientras los jugadores de América y Chivas se preparan en el campo, fuera de él, los ánimos ya están que arden. El encargado de ponerle “pimienta” al encuentro no podía ser otro que David Faitelson, quien aprovechó sus redes sociales para lanzar un mensaje que caló hondo en la afición azulcrema.

Chivas vs América Clásico Nacional / Jam Media Ampliar

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador cuestionó el presente del conjunto de Coapa, sugiriendo que el equipo de André Jardine no llega en su mejor versión y que el “miedo” podría estar rondando el Nido antes de medirse al Rebaño Sagrado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Raphael Veiga revela las razones por las que decidió fichar con el América

“El América llega al Clásico con más dudas que certezas. ¿Realmente son los favoritos o el pánico escénico ante el Guadalajara ya empezó a surtir efecto?”, sentenció el periodista.

El América gana a uno de los candidatos al título, pero el sábado tendrá su verdadera prueba ante el mejor equipo del torneo, Chivas… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 8, 2026

Un Clásico de urgencias

Para Faitelson, la presión recae totalmente sobre el actual bicampeón del futbol mexicano. Con un paso irregular en el torneo, las Águilas están obligadas a demostrar que siguen siendo el “gigante” de la Liga MX, mientras que las Chivas buscan dar el golpe de autoridad en territorio enemigo.

Este nuevo “recadito” de David no es casualidad; el analista sabe perfectamente cómo jugar su propio partido en redes, provocando una ola de reacciones entre los seguidores americanistas que no tardaron en recordarle los recientes éxitos del club.

Club América / Jam Media Ampliar

¿Cuándo es el Clásico Nacional?

El duelo entre América y Chivas se llevará a cabo este fin de semana, y tú podrás seguir todos los detalles, el minuto a minuto y la pasión del encuentro a través de la señal de W Deportes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bombazo en el Nido: América cocina un fichaje de lujo en Brasil y las negociaciones están por cerrarse