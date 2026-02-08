América vence a Monterrey con gol de Alejandro Zendejas en la Jornada 5 del Clausura 2026

La Jornada 5 del Clausura 2026 culminó con uno de los partidos más cerrados del fin de semana en el futbol mexicano, con el cruce entre América y Monterrey, mismo que se dio en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

América vs Rayados / Agustin Cuevas

Había una atmósfera de revancha, ya que en este mismo escenario las Águilas fueron eliminadas en los Cuartos de Finalpasados contra los Rayados, donde el autor del gol que les dio el pase a las Semifinales ya no pertenece al club, como es el caso de Germán Berterame.

Al minuto 13 venía una jugada de peligro: por el costado de la izquierda, Brian Rodríguez se asociaba con Cristian Borja, quien mandaba un centro al área donde Erick ‘Chiquito’ Sánchez no podía cabecear bien; en el rebote, el balón le quedaba a Alejandro Zendejas, quien disparaba a portería pero terminaba tapando el ‘Mochis’ Cárdenas.

Siete minutos más tarde, Luis Cárdenas se volvía a vestir de héroe con una atajada en su primer poste tras un impacto de media distancia de Sánchez, manteniendo en cero su portería.

Ya en el segundo tiempo, Brian Rodríguez armaba una jugada que lo dejaba solo frente al arquero tras un trazo largo de más de 20 metros de Israel Reyes, que cerca estuvo de ser un golazo.

Brian Rodríguez / Jam Media

El único tanto del partido lo pondría el cumpleañero Alejandro Zendejas, después de que Jonathan dos Santos le diera un pase que le permitió al seleccionado mexicoamericano recortar hacia el centro y, con un zurdazo, dejar estático a Cárdenas para darle los tres puntos al América.

