Se revela la posible causa de muerte de un periodista en Qatar 2022

El pasado viernes, el mundo entero se conmocionó con el fallecimiento del periodista deportivo, Grant Wahl, quien partió del mundo terrenal mientras cubría el partido entre Argentina vs Países Bajos.

Las razones de su muerte se desconocen, ya que todo pasó de inmediato, pero la Doctora Celine Gounder dio a conocer en el blog de su pareja, lo que podría ser el informe oficial de las causas de su deceso.

TE RECOMENDAMOS: Qatar 2022: Periodista norteamericano Grant Wahl fallece en pleno Mundial y recibe homenaje

“La oficina del médico forense de la Ciudad de Nueva York realizó una autopsia. Grant murió por la ruptura de un aneurisma aórtico ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemopericardio. La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales”, continuó la Doctora.

“Ningún RCP o la cantidad de descargas lo habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con el Covid-19. Su muerte no estuvo relacionada con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte”, explicó Gounder.

Grant Wahl fue un referente del periodismo

Grant Wahl era uno de los referentes del periodismo deportivo en Estados Unidos, Qatar 2022 fue su octavo mundial que cubría, lo que le valió ser reconocido por la FIFA con un galardón entregado por Ronaldo. Trabajó en medios de comunicación como Fox Soccer, CBS Sports y NBC News.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Periodista argentino arremete contra México! “Los mexicanos quieren ser como nosotros”