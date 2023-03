Adrián Marcelo provocó a Chessman; nuevo video antes del golpe lo revela

Adrían Marcelo, conductor regiomontano compartió a través de sus redes sociales una agresión por parte del luchador profesional Chessman en el evento ‘The World is a Vampire’.

El conductor fue invitado para formar parte del equipo de trabajo que cubrió en ese momento dicho evento, sin embargo, todo se salió de control cuando el luchador lo agredió, pero…

¿QUÉ FUE REALMENTE LO QUE PASÓ?

El conductor hizo su labor haciendo diferentes entrevistas en donde platico con varias personalidades de la lucha libre como Blue Demon y Billy Corgan, pero todo se vino abajo cuando se acerco a Chessman y poco pudo conversar con él.

Mi Chessman, ¿no te programaron o qué onda?” Cuestión Adrián Marcelo.

¿Perdón? ¿Quién eres tú ‘brother’? —contestó a la pregunta Chessman

Para empezar no soy güey, háblame con respeto. Si no me programaron es porque estoy lastimado, güey. ¿Tú eres el pinche influencer ese barato?

Luego de las palabras, Marcelo intento cambiar un poco con él y amenizar la situación, pero todo se salió de control al grado que el conductor tuvo que ser llevado por el cuerpo de seguridad al ring para evitar más problemas.