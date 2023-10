¡Veljko Paunovic se va de Chivas!; dirige el Clásico y no más

¡Crisis total en Chivas y parece no tener fin!. Luego de que este jueves saliera a conferencia de prensa a hablar sobre el Clásico Tapatío ante Atlas y evitó cualquier tipo de cuestionamientos sobre su continuidad en el Rebaño, este viernes W DEPORTES lo ha podido confirmar. El entrenador serbio no seguirá más en el Rebaño.

Más allá de que la afición lo pone como el último de los responsables del bache que vive su equipo y le reconoce el esfuerzo de haber llegado a la Final el torneo pasado, Paunovic ha hablado ya con Fernando Hierro y le confirmó su deseo de abandonar al club rojiblanco una vez que acabe el partido ante la Academia este sábado.

La versión que ha puesto el técnico, no es tanto por la falta de resultados o la presión que vive el club en estos momentos, sino el distanciamiento con gran parte del grupo de jugadores, a los cuales ya no les ve la confianza y compromiso de semanas atrás.

De hecho, el escándalo de Alexis Vega y Chicote Calderón, más que una rebeldía de los futbolistas, lo vio como una provocación y un mensaje de que le iban a dar la espalda por completo a su proyecto y por eso ha decidido decir adiós.

Se sabe que la oferta del Almería y el sueldo que va a percibir en el club español, no es mayor de lo que Chivas le paga, sin embargo el europeo ya no está agusto con el club tapatío y ha decidido marcharse ya mismo, a pesar de que hace 2 semanas dijo que no se bajaría del barco.

Por ahora se desconoce si la directiva buscará un bomberazo para poder terminar el torneo o dejará a algún técnico interino, mientras se analizan las opciones para el mercado de pases en diciembre.

El Rebaño marcha octavo de la clasificación de la Liga MX con 15 puntos y con chances todavía de evitar el play inn, sin embargo, en las últimas semanas no han podido ganar, fueron exhibidos contra América y en la cancha no se ve idea, por lo que, a partir de este fin de semana ante Atlas, el tiempo empieza a jugar en su contra si es que no pueden regresar a la senda del triunfo.