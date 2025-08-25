Joaquim Pereira no recuerda el accidente sufrido ante Mazatlán

El fútbol, un deporte que despierta pasiones y emociones, también puede ser escenario de momentos de gran dramatismo y preocupación. Y es que durante el partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 entre Mazatlán FC y Tigres UANL, un incidente en el terreno de juego dejó a todos los aficionados con el corazón en la mano. El defensor brasileño de Tigres, Joaquim Henrique Pereira, sufrió un fuerte choque con su compañero, el portero Nahuel Guzmán, que lo llevó a abandonar el Estadio El Encanto en ambulancia, bajo el protocolo de conmoción cerebral de la Liga MX.

El incidente ocurrió al minuto 32 del primer tiempo, cuando ambos jugadores felinos fueron por un balón en el área de Tigres. En un intento por despejar, Nahuel Guzmán salió de su portería y colisionó accidentalmente con Joaquim, quien recibió un impacto en la cabeza que lo dejó inconsciente por algunos segundos. Las imágenes fueron impactantes: el defensor tendido en el césped, con la mirada perdida, mientras sus compañeros y el cuerpo médico acudían rápidamente a atenderlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lizbeth Ovalle se despide de Tigres, rompe récord y se convierte en el fichaje más caro del futbol femenil

El protocolo de conmoción se activó de inmediato, y Joaquim fue trasladado a un hospital en Mazatlán para una evaluación exhaustiva. Tras permanecer 24 horas bajo observación médica en Sinaloa, el jugador brasileño regresó a Monterrey este lunes; sin embargo, lo que más sorprendió durante su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey fue que no recuerda nada de lo ocurrido el sábado pasado: “No recuerdo la jugada”, respondió brevemente ante los medios de comunicación.

Joaquim Enrique el brasileño había pedido su salida en la semana por falta de titularidad, hoy se la dan y Nahuel Guzmán lo deja así.



Con más razón se va ir JAJAJA

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣pic.twitter.com/nYdTFqGiOt — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) August 24, 2025

Esta revelación, aunque alarmante, es un recordatorio de la seriedad de las conmociones cerebrales en el deporte y de la importancia de los protocolos establecidos por la Liga MX para proteger la salud de los jugadores. El reglamento de la Liga MX, adoptado desde 2021, es claro en estos casos: tras una conmoción, el jugador debe ser evaluado de inmediato en el terreno, permanecer bajo observación hospitalaria entre 24 y 48 horas, y no puede competir durante al menos siete días, hasta superar pruebas físicas y neurológicas.

Esto significa que Joaquim Pereira está prácticamente descartado para el próximo encuentro de Tigres ante Santos Laguna, un duro golpe para el equipo dirigido por Guido Pizarro, que ya enfrenta retos tras un empate 2-2 contra Mazatlán y la reciente eliminación en los cuartos de final de la Leagues Cup.