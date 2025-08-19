Lizbeth Ovalle se despide de Tigres, rompe récord y se convierte en el fichaje más caro del futbol femenil

Tigres y Lizbeth Ovalle están listos para romper un récord mundial gracias a la próxima salida de la jugadora a la NWSL. La histórica amazona pasaría a ser parte del Orlando Pride, el vigente campeón de la liga americana y que actualmente va tercero en el torneo.

Este traspaso se haría por dos millones de dólares, rompiendo así el récord del fichaje más caro de la historia en el fútbol femenil que anteriormente le pertenecía a Olivia Smith, quien pasó del Liverpool Femenil al Arsenal Femenil por 1.3 millones de dólares en julio de 2024.

Ovalle se irá de Tigres como una leyenda ya que, desde su debut en 2017, ha jugado 294 partidos para los de San Nicolás, donde anotó 136 goles y se convirtió en la goleadora histórica de la institución. Con las Amazonas, ganó cinco de los seis títulos de liga que tienen las felinas, por lo que es considerada una de las mejores jugadoras que ha tenido la Liga MX Femenil. Además, Ovalle es seleccionada nacional, así que este salto de calidad para ella también puede beneficiar a el Tri.

Lizbeth Ovalle tiene contrato con las regiomontanas hasta 2026 por lo que Orlando pagará su cláusula de rescisión para que la mexicana se una inmediatamente al conjunto de Florida.