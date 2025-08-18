Chivas en crisis: el complicado arranque de torneo de Gabriel Milito en la Liga MX
Chivas vive un inicio complicado en la Liga MX junto al fracaso en la Leagues Cup. Con solo una victoria en cinco jornadas, el Rebaño enfrenta presión para mejorar su rendimiento antes de sus próximos duelos clave.
Chivas atraviesa un complicado inicio de torneo bajo la dirección de Gabriel Milito. En la Liga MX apenas han logrado una victoria en cuatro jornadas, cuando vencieron 4-3 al Atlético de San Luis. Sin embargo, acumulan tres derrotas: 1-0 ante León, 1-0 contra Santos y, más recientemente, un doloroso 2-1 como locales frente a FC Juárez.
En la Leagues Cup, el panorama no fue distinto. Perdieron 1-0 ante New York Red Bulls, empataron 2-2 frente a Charlotte y solo pudieron imponerse 2-1 a Cincinnati, lo que deja un balance de apenas dos victorias en sus últimos siete partidos oficiales.
Uno de los mayores problemas del equipo es la fragilidad defensiva: desde la llegada de Milito, Chivas no ha logrado mantener su portería en cero, una situación que preocupa tanto a la afición como a la directiva. Actualmente, el Rebaño ocupa el lugar 16 de la clasificación con apenas tres puntos y un partido pendiente, lo que incrementa la presión sobre el cuerpo técnico y el plantel.
El calendario no ofrece tregua: en las próximas semanas, Guadalajara se medirá a Tijuana, Cruz Azul, América, Tigres y Toluca, rivales que pondrán a prueba su capacidad de reacción.