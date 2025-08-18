Chivas en crisis: el complicado arranque de torneo de Gabriel Milito en la Liga MX / Carlos Zepeda

Chivas atraviesa un complicado inicio de torneo bajo la dirección de Gabriel Milito. En la Liga MX apenas han logrado una victoria en cuatro jornadas, cuando vencieron 4-3 al Atlético de San Luis. Sin embargo, acumulan tres derrotas: 1-0 ante León, 1-0 contra Santos y, más recientemente, un doloroso 2-1 como locales frente a FC Juárez.

En la Leagues Cup, el panorama no fue distinto. Perdieron 1-0 ante New York Red Bulls, empataron 2-2 frente a Charlotte y solo pudieron imponerse 2-1 a Cincinnati, lo que deja un balance de apenas dos victorias en sus últimos siete partidos oficiales.

Uno de los mayores problemas del equipo es la fragilidad defensiva: desde la llegada de Milito, Chivas no ha logrado mantener su portería en cero, una situación que preocupa tanto a la afición como a la directiva. Actualmente, el Rebaño ocupa el lugar 16 de la clasificación con apenas tres puntos y un partido pendiente, lo que incrementa la presión sobre el cuerpo técnico y el plantel.

¿MILITO VA A TERMINAR EL TORNEO CON CHIVAS? 👀👀👀



Después de tres derrotas, una victoria en Liga MX y el fracaso en Leagues Cup, ¿se le está acabando el crédito al entrenador rojiblanco? 🤔 pic.twitter.com/6SR4DU6Hph — W Deportes (@deportesWRADIO) August 18, 2025

El calendario no ofrece tregua: en las próximas semanas, Guadalajara se medirá a Tijuana, Cruz Azul, América, Tigres y Toluca, rivales que pondrán a prueba su capacidad de reacción.