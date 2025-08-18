Guillermo Ochoa mantiene en suspenso a la Liga MX a sus 40 años

El mercado de fichajes en la Liga MX ha encendido las alarmas con el rumor de que Guillermo Ochoa, el icónico portero mexicano, podría regresar al fútbol mexicano para unirse a las filas del Mazatlán FC. A sus 40 años, y tras finalizar su contrato con el AVS Futebol de Portugal, Paco Memo se encuentra en la búsqueda de un nuevo club que le permita mantenerse en ritmo de cara al Mundial 2026, donde aspira a convertirse en el primer futbolista mexicano en ser convocado a seis Copas del Mundo.

Sin embargo, el técnico de los Cañoneros, Robert Dante Siboldi, ha salido al paso para aclarar las especulaciones. En las últimas semanas, el nombre de Ochoa ha resonado con fuerza en Mazatlán, especialmente tras la salida de Hugo González, quien dejó el arco cañonero para unirse al Toluca. Según reportes, la directiva de los Cañoneros habría contactado al entorno del guardameta para ofrecerle un contrato atractivo que lo convertiría en el mejor pagado del club, buscando un refuerzo de jerarquía para el Torneo Apertura 2025. La posibilidad de ver al exportero del América, una figura legendaria del fútbol mexicano, defendiendo el arco sinaloense generó gran expectación entre los aficionados.

Tras la derrota de Mazatlán por 3-2 ante Rayados de Monterrey en la Jornada 5 del Apertura 2025, Robert Dante Siboldi abordó los rumores en conferencia de prensa con una postura clara y contundente. “No, no sé nada. Son rumores. Sin duda, Memo es una gran figura del fútbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, incluso con el cuarto, que es un joven con gran futuro. No hay nada cierto en ese rumor”, afirmó el estratega uruguayo.

Siboldi destacó la confianza en sus actuales guardametas: Ricardo Gutiérrez, quien ha sido titular en seis de los ocho partidos de la temporada, junto con Víctor Alcaraz, Ricardo Rodríguez y el juvenil Ángel Leyva, de 18 años. A pesar de la necesidad de un portero de experiencia tras la salida de González, el técnico parece satisfecho con las opciones actuales, cerrando la puerta, al menos por ahora, a la llegada de Ochoa.

¿GUILLERMO OCHOA NUEVO PORTERO DEL MAZATLÁN? 🤔#CentralFOX | Robert Dante Siboldi habló sobre el posible fichaje del 5 veces Mundialista.

¿Te gustaría verlo en la Perla del Pacifico? pic.twitter.com/rPsFMBbVTS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 18, 2025

Cabe mencionar que el guardameta busca mantenerse competitivo para asegurar un lugar en la Selección Mexicana de Javier Aguirre, también ha sido vinculado con otros clubes de la Liga MX y equipos europeos, como el Real Zaragoza de la Segunda División de España, aunque esta última opción fue descartada por el cuerpo técnico aragonés. Con el mercado de fichajes aún abierto, la incertidumbre sobre el futuro de Ochoa sigue creciendo.