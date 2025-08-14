América, nuevo contacto con Guido Rodríguez; ¿Todo listo para su regreso a Coapa?. Tigres observa de reojo

El mercado de fichajes para América aún no está cerrado y más allá del bombazo que pegaron con la contratación de Allan Saint Maximin, en Coapa saben que faltará una pieza más y están dispuesto a hacer lo que sea con tal de regresar a uno de los consentidos de la afición.

Se trata de Guido Rodríguez, que hace 5 años se fue como un auténtico ídolo de México, tres títulos ganados con las Águilas y dos años seguidos ganando balón de oro a mejor jugador del torneo.

Hoy, la carrera del Campeón del Mundo parece que va en picada. Su apuesta de cambiar Betis por West Ham no salió nada bien y el argentino está borrado de los Hammers, que están dispuestos a negociarlo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Pelea en Pumas: Un jugador le dijo ‘indio’ y ‘naco’ a otro

Pero la misión para que Guido se vuelva a poner la playera del América no será nada sencillo. Hay dos equipos con más poder económico que también están en la carrera y observan de reojo lo que hagan las Águilas.

NUEVO CONTACTO DE AMÉRICA CON GUIDO RODRÍGUEZ

Luego de las primeras fechas y el fracaso en la Leagues Cup, André Jardine tiene claro que su equipo le hace falta a un 5 de jerarquía y quien mejor que Guido Rodríguez. Es por eso que, de acuerdo a fuentes cercanas al jugador, W DEPORTES pudo saber que en las últimas horas hubo un nuevo acercamiento por parte de los de Coapa con el entorno del mediocampista.

La intención es saber si quiere venir, si está dispuesto y el estatus con el cual se toparía América con el West Ham para negociar.

¿La respuesta?. Sí quiere, sí hay voluntad, pero hay una oferta muy grande en la mesa del fútbol de Arabia Saudita que ya llegó a las oficinas de los Hammers.

El club inglés pide no menos de 8 millones de Euros, ya que el jugador tiene contrato hasta el 2027. En Coapa, la cifra es importante pero no imposible, pero hay un tema aún más primordial: El cupo de extranjeros.

En caso de que Guido acceda a negociar con América, las Águilas deberán de dar de baja o encontrarle club a uno de sus foráneos. El que menos créditos tiene en Víctor Dávila, a quien ya llevan unos días intentando colocar en otro lado, pero su alto salario complica la operación.

Además, ya está registrado en la Liga para los torneos de este semestre, por lo que, bajarlo a inferiores como lo hicieron con Javairo Dilrosun, no es opción.

Este fin de semana es clave para que Rodríguez tome una decisión para su futuro cercano. La Premier League arranca y está claro que él no va a tener cabida con el West Ham y deberá encontrar dónde jugar pronto.

TE RECOMENDAMOS LEER: Allan Saint-Maximin reveló que Gignac fue influencia en su decisión para fichar con el América

TIGRES OBSERVA DE REOJO, PERO GUIDO SIGUE EN PLANES

Mientras todo esto pasa entre Guido y América, en Tigres siguen pendientes. Ellos si tienen los 8 millones que piden en Inglaterra, pero la oferta de Arabia es muy alta.

Hay que recordar que la UANL ya buscó al contención desde hace dos mercados y en el 2024 estuvo a punto de aceptar, pero al final decidió jugársela un año más con los Hammers. Hoy, jugar en los Incomparables, luce no tan lejana, pero todo está en manos del propio futbolista.