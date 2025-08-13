Allan Saint-Maximin reveló que Gignac fue influencia en su decisión para fichar con el América

A pocos días de haber arribado a la Ciudad de México para firmar su contrato con el América, Allan Saint-Maximin habló sobre su llegada a la Liga MX y las conversaciones que tuvo con André-Pierre Gignac, pieza clave en este fichaje que promete impactar al futbol mexicano.

“Platiqué bastante con Gignac, quien me habló del país y me ayudó a tomar la decisión de jugar en la Liga MX. También conversé con César y Santiago (Baños); me apoyaron mucho, y gracias a ellos estoy hoy aquí en el América”, comentó Saint-Maximin en entrevista con Claro Sports en W.

El atacante azulcrema aseguró que no fue difícil decidirse por la Liga MX, pues también recibió interés de figuras como Aaron Ramsey y Sergio Ramos, quienes son referentes de Pumas y Rayados, respectivamente.

“Estoy muy contento de llegar al América y a la Liga MX. Vi que vienen grandes jugadores, y eso es positivo para el campeonato mexicano. Espero que poco a poco sigamos trayendo talentos de primer nivel, porque el futbol mexicano es de primera categoría y la afición es increíble; me está devolviendo la pasión por este deporte”, agregó.

Además, Allan Saint-Maximin destacó la exigencia dentro del América y la grandeza del club azulcrema, señalando que siempre busca jugar en equipos de élite.

“No estoy sorprendido, porque siempre he querido jugar en los clubes más grandes y para mí el América es el equipo más importante de México. Mi objetivo es demostrar mis cualidades y dar lo mejor por mi equipo y mis compañeros”, concluyó.