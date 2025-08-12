América oficializa la llegada de Allan Saint Maximin y ya entrena con el equipo

La mañana de este martes, el América hizo oficial la llegada de Allan Saint Maximin al equipo. El futbolista francés llegó el pasado viernes a la capital mexicana. Después viajó a Houston para poner en orden sus papeles y ahora ya entrena bajo las órdenes de André Jardine.

Después de pasar el reconocimiento médico, esta misma mañana firmó su contrato por dos años con opción a uno más, siendo uno de los futbolistas mejores pagados en el fútbol mexicano. La presentación fue a través de las redes sociales, donde el América le dio la bienvenida al jugador con más de un video y una publicación.

Ya para el entrenamiento de este martes, pudo estar presente con sus compañeros, teniendo la práctica completa. Esto fue algo sorprendente, ya que no necesitó mayor adaptación a la altura de la Ciudad de México. Cabe recordar que hubo entrenamiento abierto para los medios de comunicación, donde pudimos ver las primeras imágenes de Maximin.

Y después de los rumores, ahora ya es oficial Allan Saint Maximin es nuevo jugador de las Águilas del América, quien llega por al menos dos años al club.