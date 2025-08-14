Pelea en Pumas: Un jugador le dijo ‘indio’ y ‘naco’ a otro

En un vestidor de fútbol siempre hay problemas. Los ánimos se calientan y es más común de lo que muchos creen, las discusiones entre jugadores. Pero que en esas peleas haya insultos racistas o clasistas, es una situación más grave y hace no mucho, en Pumas pasó y hace unas horas se ha revelado.

Se trata de la famosa bronca entre Gil Alcalá y Julio González, que hace dos temporadas se peleaban la titularidad en el cuadro de la UNAM y que antes de iniciar en Clausura 2025, sorprendentemente, ambos salieron del equipo, dejando a los auriazules sin un arquero de jerarquía.

Los motivos fueron públicos. Ambos habrían tenido una acalorada discusión en el vestidor y la directiva los corrió de inmediato. Sin embargo, los detalles no se conocían hasta hace unas horas y los reveló, nada más y nada menos que un miembro de La Casa de los Famosos.

ADRIÁN DI MONTE, CUÑADO DE GIL ALCALÁ, CONTÓ LA PELEA CON JULIO GONZÁLEZ

El actor cubano que fue eliminado el domingo pasado de La Casa de los Famosos México, contó que es cuñado de Gil Alcalá y aunque el portero nunca ha hablado del tema, él sí lo hizo sin tapujos.

“Soy cuñado de Gil Alcalá, así que tengo el fútbol en la familia. Yo lo amo, es un tipazo, es un buen hombre. Estamos casados con dos hermanas. Mi esposa y mi cuñada. En Gallos le fue muy bien y luego vino a Pumas”.

Sobre la discusión con Julio González, medios de comunicación aseguraron que fue un tema de golpes y tensión por el puesto titular, aunque Di Monte hoy contó que, en realidad fue Julio, quien se puso en contra de su familiar con insultos racistas y clasistas.

“Yo sé la verdad porque es mi hermano. La salida de Pumas se da por esa pelea. Fue muy injusta. El otro portero, Julio creo (González). Pues ese compa lo ofendió en un vestidor. Después de un juego ágil se acercó a saludar a todo mundo y ese conos, cobardemente Le dijo ‘Ahora sí me saludas tu’. Le dijo ‘negro’, ‘indio’, ‘naco’ y son cosas muy fuertes y se armó un caos en el vestidor”.

Gil Alcalá recuerda a Dani Alves en CU / Jam Media Ampliar

Adrián dijo que incluso hay video que prueba toda su versión, aunque ya con la salida de Gil de la UNAM, todo ha quedado en el olvido. Eso sí, resaltó que su cuñado es un caballero.

“Todos estaban en contra de Julio porque en el deporte eso no va. Gil siempre fue muy buena gente y la directiva toma la decisión de sacarlos a los dos. Él no lo dice porque es un caballero, a mí me vale madre porque yo no soy del fútbol. Pero pregúntele a todos los del equipo, hará video hay”.

Hoy, la carrera de ambos tiene destinos muy distintos. Mientras Julio González fue a jugar a Puebla, donde no ha tenido buenas actuaciones, Gil Alcalá está en la Liga de Expansión con Atlético La Paz.