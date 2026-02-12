Cruz Azul vs Vancouver FC: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido de vuelta de la Concachampions / Elizabeth Ruiz Ruiz

Cruz Azul recibe a Vancouver FC en el Estadio Cuauhtémoc para disputar el partido de vuelta de los Dieciseisavos de Final de la Concacaf Champions Cup, con la serie prácticamente definida. La Máquina ganó 3-0 en la ida con goles de José Paradela, Amaury Morales y Agustín Palavecino, por lo que tiene margen amplio para administrar la ventaja ante los canadienses.

El equipo celeste puede incluso perder por dos goles de diferencia y aun así avanzar a la siguiente ronda, escenario que le permite a Nicolás Larcamón mover piezas. Se esperan algunos ajustes en la alineación para cuidar cargas físicas, dar minutos a jóvenes de cantera y, sobre todo, comenzar a reintegrar a Andrés Montaño, quien podría volver a tener acción tras superar una larga lesión.

Nico Ibáñez, por su parte, ya fue registrado, pero difícilmente sería considerado para iniciar este compromiso, ya que su llegada se dio apenas el 10 de febrero, pensando más bien en el duelo del fin de semana en la Liga MX.

Cruz Azul llega con buen momento: empató 1-1 ante Toluca y no pierde desde el 10 de enero. El encuentro se jugará este jueves 12 de febrero en Puebla. El ganador de la serie enfrentará en la siguiente fase a Monterrey, tras eliminar al Xelajú de Guatemala.

CRUZ AZUL VS VANCOUVER, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: jueves 12 de febrero

jueves 12 de febrero HORA: 19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

19:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) ESTADIO : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc TV: FOX One

