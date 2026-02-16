;

Mourinho vs Real Madrid: Nuevo capítulo en la Champions League

El Real Madrid recibe al Benfica en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League, en un nuevo capítulo para su historial de José Mourinho frente al conjunto blanco.

José Mourinho volverá a enfrentarse al Real Madrid el 17 de febrero en el Estádio da Luz, en la ida de los Play-offs de la Champions League, en un nuevo capítulo a su historial frente al conjunto blanco.

A lo largo de su carrera, el técnico portugués se ha medido en seis ocasiones al Real Madrid, con un saldo que durante años le fue adverso. Sus primeros cuatro enfrentamientos llegaron cuando dirigía al Porto, mientras que en 2017 volvió a cruzarse con los merengues en la Supercopa de Europa, ahora al frente del Manchester United.

Historial de José Mourinho vs Real Madrid

PartidoResultadoCompetenciaFechaTemporada
Real Madrid vs Porto1-0 DChampions League19/02/2002 2001/2002
Porto vs Real Madrid1-2 DChampions League27/02/2002 2001/2002
Porto vs Real Madrid1-3 DChampions League01/10/2003 2003/2004
Real Madrid vs Porto1-1Champions League09/12/2003 2003/2004
Real Madrid vs Manchester United2-1 DSupercopa de Europa08/08/2017 2017/2018
Benfica vs Real Madrid4-2 VChampions League28/01/2026 2025/2026

El enfrentamiento más reciente cambió la narrativa: el 28 de enero, Benfica venció 4-2 al Real Madrid en la última jornada de la fase de liga de la actual Champions League, en un partido que se definió con un gol de último minuto del arquero Anatoliy Trubin.

Antes de ese encuentro, José Mourinho dejó clara su postura respecto a su exequipo: “Deseo que al Madrid le vaya bien con cualquier entrenador. Quiero al Madrid y a Arbeloa. Pero quiero que les vaya mal mañana”. Escenario que deseará se repita en la ida de los Play-offs, donde el técnico portugués intentará repetir la historia y dar otra sorpresa ante el club que marcó la etapa más importante en su carrera.

