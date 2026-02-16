Julián Araujo marca el gol de la victoria en la remontada del Celtic ante Kilmarnock / Craig Foy - SNS Group

Julián Araujo ha caído con el pie derecho en el fútbol escocés. El lateral derecho mexicano volvió a tener minutos este fin de semana y le dio al triunfo a su equipo con un tanto de último minuto.

Julián Araujo marca el gol de la victoria en la remontada del Celtic ante Kilmarnock / Rob Casey - SNS Group Ampliar

En duelo correspondiente a la jornada 27 de la Scottish Premier League, el Celtic se midió al Kilmarnock y terminó remontando el encuentro para quedarse con los tres puntos. El gigante escocés comenzó perdiendo el cotejo 2 goles a 0, pero antes del descanso lograron igualar la pizarra.

Ya para el segundo tiempo, el mexicano tuvo mucho protagonismo y fue literalmente al minuto 89 cuando aprovechó un rebote dentro del área para marcar el tanto del triunfo. Le pegó un zapatazo con la pierna zurda y la pelota se metió directamente en el ángulo, lo que sirvió para que el Celtic se quedara con la victoria y tres puntos importantes en la clasificación.

FIND ME SCENES ANYWHERE ELSE IN EUROPE pic.twitter.com/XH8YTq5mZM — Celtic Thoughts (@celtic_thoughts) February 15, 2026

Ahora mismo, el Celtic es tercero de la tabla con 54 puntos, pero se encuentra a tan solo tres unidades del líder, Heart of Midlothian. Vale la pena mencionar que este es apenas el primer gol que Julián Araujo marca con el Celtic, ya que recientemente llegó al conjunto escocés como refuerzo invernal procedente del Bournemouth de la Premier League de Inglaterra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez ya tiene fecha de regreso: ¿Cuándo vuelve a jugar con el AC Milan?