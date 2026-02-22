¡Paulinho liquida en Aguascalientes! Toluca golea a Necaxa en el Clausura 2026

Toluca derrotó 3-0 a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, en un partido que se resolvió en la recta final.

La primera mitad fue cerrada, con pocas oportunidades claras. Los Rayos del Necaxa intentaron generar peligro, pero se encontraron con un seguro Luis Manuel García, quien respondió con un par de atajadas importantes para mantener el cero. El encuentro también fue tenso, con varias faltas y amonestaciones mostradas por el árbitro Yonatan Peinado, lo que cortó el ritmo del juego.

En el complemento, los Diablos Rojos fueron pacientes hasta encontrar los espacios. Al minuto 79, Paulinho abrió el marcador tras una buena jugada de Jorge Díaz Price, quien ingresó de cambio y modificó el rostro ofensivo del equipo. Apenas cuatro minutos después, al 83, nuevamente Paulinho definió con asistencia de Díaz Price para encaminar el triunfo.

Ya en tiempo agregado, al 94, Federico Pereira selló el 3-0 con un remate de cabeza tras un balón parado ejecutado por Sebastián Córdova.

Con esta victoria en el fútbol mexicano, el equipo de Toluca llegó a 15 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros puestos del torneo.

