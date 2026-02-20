Diego Lainez: El “cepillazo” de Javier Aguirre en la Selección Mexicana pese a su momento estelar con Tigres

Diego Lainez, extremo de Tigres UANL de 25 años de edad, vive uno de sus mejores momentos en su carrera en el Clausura 2026 de la Liga MX, aunque su ausencia en la convocatoria de la Selección Mexicana para el amistoso contra Islandia, que se llevará a cabo en el Estadio Corregidora, ha generado bastante polémica.

Diego Lainez y Guillermo Ochoa / Omar Vega Ampliar

Lainez ha mostrado un rendimiento sólido y consistente en Tigres, destacando en aportes ofensivos, regates y participación general. Ha sido partícipe de entre 4 y 8 goles en el año; 4 goles en 14 partidos en Apertura con 3 asistencias; 6 goles en 28 partidos en otras competencias y 2 goles en 6 partidos de Clausura.

Ha tenido participación con Tigres en 49 duelos, incluyendo todas las competiciones. Por lo que, está en su mejor forma desde su regreso a México, con madurez táctica y siendo uno de los jugadores más influyentes en el ataque de Tigres.

No obstante, Javier Aguirre dio a conocer la lista para este amistoso y la no inclusión de Lainez fue una de las ausencias más comentadas y criticadas de la Selección Mexicana. Situación que se puede visualizar como “no terminar de convencer” al DT. Tras tener oportunidades previas, pero su rendimiento no gustó del todo, generando dudas. Se menciona que ha jugado poco en total con el “Vasco” Aguirre, alrededor de 140 minutos en varias convocatorias, y el técnico empieza a “cortar” opciones en el Tri.

Diego Lainez con Tigres / Jam Media Ampliar

La polémica refleja lo mucho que se espera de Diego Lainez, quien tardó en madurar pero ahora responde con hechos en su club.

