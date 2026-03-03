Toluca da voltereta y le quita el invicto a Pumas en el Olímpico Universitario por la fecha doble

Toluca mantiene el invicto en el futbol mexicano luego de vencer a los Pumas como visitantes. El partido se llevó a cabo en ciudad universitaria, y los Diablos lograron ganar por marcador de 3 tantos a 2.

Toluca en el Olímpico Universitario Ampliar

Desde los primeros minutos se veían acciones de peligro en ambas porterías, ya que son dos de los mejores equipos de la liga mexicana. Al minuto 29‘ se movieron las redes, luego de que Robert Morales marcara desde los 11 pasos. La ventaja no duró mucho para los locales, pues Jesús Angulo marcó un golazo para poner el empate.

De esta manera se fueron al descanso con empate a 2 goles. En la segunda mitad, los universitarios volvieron al ataque y al 63 Álvaro Angulo puso el segundo para ellos.

Parecía que las cosas no cambiarían, aunque Toluca mejoró y lograron marcar dos goles más para ganar el juego. El empate lo hizo Diego Barbosa con un golazo y la victoria la cerró Paulinho de cabeza. De esta manera, Toluca sigue invicto y le quitaron lo propio a Pumas luego de vencerlos por 3 a 2 en Ciudad Universitaria.