Miguel Layún está molesto con América; Las Águilas buscaron lateral

Miguel Layún se enfado mucho con la directiva de las Águilas del América, luego de que el equipo buscará un lateral, sin embargo, el jugador comenta que el esta dispuesto a hacerse a un lado.

“Afortunadamente, tanto con la directiva como con el cuerpo técnico hay esa apertura; entonces yo decía, ‘a ver, si estás buscando un lateral derecho, entonces ¿para qué me quieres aquí?’; si no voy a competir, sinceramente no me sé estar sin competir, soy un tipo demasiado competitivo en todo, soy perfeccionista y me gusta rascarle hasta al más mínimo detalle”, dijo el jugador.

Por otro lado, el jugador tiene pensando retirarse del equipo en caso de salir campeón con las Águilas.

“Si cierro mi carrera con un título en el América, es porque he decidido que no hay nada más que quiera, que sea el cierre de una etapa en mi vida; porque hay que entender algo, nosotros como jugadores, muy pocas veces tenemos la oportunidad de decir cuándo cerramos este ciclo, entonces, eso es lo único, por lo cual, mi decisión, sería cerrar mi carrera, en caso de ser Campeones”, aseguró Layún.

En el verano, Miguel Layún cumplirá 35 años y anhela con ser campeón con las Águila pues ese ha sido su objetivo principal desde que regreso al conjunto de Coapa.