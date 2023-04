¿Chicharito jugará en América?; las palabras de Javier Hernández que encendieron las redes

La carrera de Javier Hernández ha estado siempre llena de críticas, de escándalos y de opiniones controvertidas y ahora, el mismo Chicharito vuelve a dar de qué hablar, con unas palabras que le ha dado a la cadena Fox Sports, hablando sobre la posibilidad de regresar a México y de jugar en América, el clásico rival de Chivas, club de donde surgió.

Y es que con las especulaciones de que las Águilas buscarán delantero en verano para acompañar a Henry Martín, los nombres han ido desde Raúl Jiménez, Julián Quiñones y otros más, pero: ¿Aceptaría Chicharo vestirse de amarillo?.

El delantero mexicano fue claro al responder dicho cuestionamiento:

“No al América no, en América no voy a jugar. Nunca soy de cerrar las puertas y de alguna situaciones pero en América no. Soy Chiva de corazón. Si se puede dar que juegue en otro club su llegó a pensar en irme a México, Chivas serpia la opción #1″.

Estas palabras hicieron eco en redes sociales y de inmediato la parcialidad azulcrema le reviró a Javier su negativa. Aparecieron varios mensajes criticándolo a él y a su carrera, además de retomar una grabación de hace unos años cuando soltó un ”Arriba el América” durante un live con Andrés Guardado.

🇲🇽 "SÍ ME VEO EN EL MUNDIAL"@CH14_ tiene en mente la Copa del Mundo... ¡Y a Chivas! 🥹🐐



❤ "AL AMÉRICA NO, SOY CHIVA DE CORAZÓN Y SI PIENSO EN IRME A MÉXICO, LA OPCIÓN ES CHIVAS" @ruubenrod#FSRadioMX pic.twitter.com/z48T6d9ikB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2023

Hay que recordar que Chicharito ya ha hablado en varias ocasiones de su posible regreso al Rebaño y aunque ya lo han ido a buscar formalmente un par de ocasiones, él ha decidido llevar su carrera a otros lados. Primero a Sevilla, cuadno Amaury lo trató de convencer de pegar la vuelta y la última hace dos años cuando se anunció su fichaje con el LA Galaxy.