Roger Martínez se despide del América: Me voy como un aficionado más, le tomé cariño al club

Roger Martínez llegó como un desconocido, su paso por Europa no había sido tan bueno, jugó en Asia y en Argentina no tenía gratos recuerdos, pero en su primer año con América, lo ganó todo. Liga, Copa y Campeón de Campeones, todo hacía suponer que sería un jugador importante para los de Coapa, pero hoy, 5 años después de su arribo, el colombiano se va con más pena que gloria.

Tras no renovar su contrato y aunque todavía no se hace oficial su salida, el atacante ya se despidió de la afición, que, aunque no lo quiere mucho, él sí les reconoce la presión y la exigencia que tienen día a día con sus futbolistas y eso, según sus palabras, lo hace aún más grande.

“Todo fue muy lindo, América tiene una de las hinchadas más grandes del mundo. Te exige muchísimo. Siempre quiere que el jugador esté bien, la gente te empuja para tratar de que todo salga de manera correcta. Es una de las mejores aficiones que tuve”, expresó en charla para el periódico AM.

ROGER MARTÍNEZ, UN AMARICANISTA MÁS

A sabiendas de que no fue el jugador que el americanismo esperaba, Roger Martínez reconoce que no estuvo a la altura en algunas ocasiones, sin embargo, a pesar de las críticas, él se va como un americanista más y deja emotivas palabras para México y su gente.

“Muy bonitos. Me he hecho muy buenas amistades. Le agarré cariño al club y me voy como un aficionado del América. Además, tengo un hijo mexicano, es lo que me llevo de aquí. Cuando sea más grande, veremos si juega para México o Colombia”.

Martínez sabe que para jugar en un club tan grande, se necesita temple, calidad y mucho trabajo mental, es por eso que valora las 10 temporadas que estuvo en Coapa y donde se va con algo de bronca por no volver a ganar algún campeonato.

“Estar cinco años en un club tan grande no es nada fácil. A mí me gusta esa presión. Cuando estoy haciendo las cosas bien, que te lo reconozcan, pero también cuando no lo estoy haciendo bien, que te lo marquen. No es fácil para cualquier jugador venir al América”.