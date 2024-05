César Montes: Seguiré en el Almería, competiré en segunda división para llevar al equipo a donde merece

El Almería en la actual temporada siguió dentro de la primera división, sin embargo, ahora tuvieron un descalabro y tendrán que jugar en la segunda división de LaLiga española, y uno de los jugadores mexicanos que no se salvo fue César Montes, quien jugó toda la temporada en el equipo y lamentablemente para él, no pudo destacar como se esperaba en la defensa central del equipo español.

Es por ello que entrevista para Claro Sports, el mejor llamado ´Cachorro’ Montes destacó que a pesar de que el Almería descendió y se quedo fuera de la primera división, seguirá en el equipo y buscara ‘llevar a el lugar al que se merece al Almería‘.

“Mi objetivo es mantenerme (en el equipo). Estoy en el proyecto del Almería, lastimosamente nos tocó bajar, pero yo voy a competir en segunda para llevar al equipo donde se merece”, declaró el Montes.

Asimismo, ‘Cachorro‘ Montes aseguró que su paso por Almería ha sido bueno, e inclusive indicó que no tiene incertidumbre sobre su futuro ya que esta confiado en que le ira bien en el Almería.

“Es muy duro. No sumábamos toda la temporada, los demás equipos se nos despegaban. Estar matemáticamente descendido pegó bastante dentro del grupo, la semana fue muy diferente pero es parte del proceso, asimilarlo y nos quedan los últimos partidos para competir. De menos a más. Me ha costado, es la realidad. Es la exigencia del nivel que se compite acá, es altísimo. No hay partido fácil, todo es competir al máximo. Es parte de la exigencia por la que quise venir a Europa, competir. Lastimosamente me tocó descender, seguiremos peleando y tratando de ganar los últimos partidos”.