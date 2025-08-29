América vs Pachuca se juagará a puerta cerrada; Alcaldía Benito Juárez prohibe acceso a la afición

En un hecho que ni América ni la Liga MX esperaban, este viernes, la Alcaldía Benito Juarez informó que el duelo entre las Águilas y Pachuca de la fecha 7 a jugarse este sábado, será a puerta cerrada en Ciudad de los Deportes.

El juego programado para este sábado entre América y Pachuca por la fecha 7 de la Liga MX en Ciudad de los Deportes, deberá jugarse a puerta cerrada, luego de que este viernes, la Alcaldía Benito Juárez informara una irregularidad en el accionar de la logística de las Águilas en el inmueble.

En un comunicado emitido por la demarcación se explica que el club de Coapa infringió una norma que afectó. vecinos aledaños al estadio y de esta forma, no dejará entrar a aficionados este fin de semana para recibir a los Tuzos.

“La alcaldía Benito Juárez informa que el partido entre los equipos América y Pachuca de la Liga MX, programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, deberá realizarse a puerta cerrada. Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica. Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el “Operativo Ladrillera”.

Este incidente nop estaba presupuestado para la directiva del América, que todavía hasta hace unas horas, seguía promocionando el partido y la venta de boletos con normalidad.

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

W Deportes pudo saber que, hasta el momento de esta publicación, la Liga MX ya fue notificada, pero no el Club América. Además, desde Coapa se han intentado comunicar con la Alcaldía, todavía sin respuesta.

LA SEGURIDAD EL ESTADIO ES PRIVADA, NO DEPENDE DEL AMÉRICA

En información recaba por W DEPORTES, gente al interior del Club América asegura que, la seguridad y logística de cada partido, corre a cargo de una empresa privada y no de la institución de Coapa, como se asegura en el comunicado de la Alcaldía Benito Juárez.

La única responsabilidad que corre a cargo del club, es la del operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el trabajo de la Policía de la Ciudad de México, por lo que, en temas de la empresa privada, no tienen injerencia, ya que este acuerdo se hace directamente con la administración del estadio.

Por ahora, a las 15:00 Hrs de este viernes, el juego permanece sin permiso para llevarse a cabo con público, en espera de una resolución en las próximas horas.

Hay que recordar que, el alcalde de BJ, Luis Mendoza, ya ha tenido otros incidentes relacionados al estadio y prohibiciones de acceso a la gente. Hace unos meses, en pleno juego entre Cruz Azul y Santos, el delegado llegó a poner sellos de clausura al llevarse a cabo al mismo tiempo que un concierto en la Plaza de Toros.