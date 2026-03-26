Edgar Guerra recibe dura sanción de la comisión disciplinaria tras agredir a un árbitro

Edgar Guerra, futbolista del Puebla, no volverá a ver actividad en el resto del Clausura 2026, ya que se ha confirmado que será suspendido por cinco partidos después de empujar al cuarto árbitro en su último partido ante Santos.

Edgar Guerra jugador de Puebla suspendido / Jam Media Ampliar

La acción se dio luego de que el futbolista colombiano salió de cambio al minuto 60 del encuentro entre camoteros y laguneros. Al momento de abandonar la cancha y pasar a lado del cuarto árbitro, Fernando Alexander Cruz Garatachea, el futbolista lo agredió al empujarlo con el pecho.

Fue de esta manera que la comisión disciplinaria, con base en el artículo 16 inciso g del Reglamento de Sanciones, el cual pena las conductas violentas hacía los árbitros, determinó suspenderlo por cinco partidos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Mauricio Culebro deja la presidencia de Tigres y este será su sorpresivo reemplazo

Es así como Edgar Guerra no volverá a ver actividad en este Clausura 2026, a menos que los enfranjados califiquen a la liguilla, toda vez que son esos cinco partidos los que le restan a la temporada regular de este torneo.