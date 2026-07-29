Alejandra Valencia y Matías Grande lideran la lluvia de oros para México en Tiro con Arco / BSR Agency

México sigue demostrando que es una potencia a nivel mundial en el Tiro con Arco. La delegación mexicana cosechó en la jornada del 29 de julio un total de 10 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, incluidos cinco oros en las pruebas de tiro con arco recurvo.

Alejandra Valencia / Hector Vivas Ampliar

Los grandes protagonistas fueron Alejandra Valencia y Matías Grande, quienes fueron los encargados de llevar al equipo mexicano a posicionarse como los mejores en esta disciplina.

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Alejandra Valencia ganó medalla de oro en las pruebas individuales y por equipos en la rama femenil, mientras que Matías Grande hizo lo propio en la rama varonil. Por si esto fuera poco, ambos se quedaron con la presea dorada en la prueba por equipos mixtos.

El tridente de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz fue dominante de principio a fin. Ronda a ronda se fueron consolidando como el equipo a vencer y, finalmente, terminaron levantando la medalla de oro en la prueba por equipos femeniles.

Por su parte, en la prueba de tiro con arco compuesto, la delegación Tricolor se adjudicó 4 medallas de plata. Dos de ellas fueron gracias a Andrea Becerra y Rodrigo González, y las otras dos llegaron por equipos varoniles y femeniles.

Andrea Becerra / Handout Ampliar

Con estos resultados, México cerró una jornada brillante en una de las pruebas más fuertes para el deporte nacional. Gracias a los atletas de Tiro con Arco, la delegación mexicana se afianzó en la primera posición del medallero con un total de 138 preseas, de las cuales 57 son de oro, 47 de plata y 34 de bronce.