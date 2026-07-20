Santo Domingo 2026: ¿Cuándo y dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe iniciarán el viernes 24 de julio con la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, República Dominicana. La justa se extenderá hasta el 8 de agosto, aunque algunas disciplinas comenzarán actividad desde días antes de la inauguración oficial.

Atletas / SOPA Images Ampliar

Esta edición tiene un peso simbólico especial: se trata del centenario del evento multideportivo regional más antiguo del mundo, cuya primera edición se disputó en 1926 en México, Cuba y Guatemala. Santo Domingo será sede por tercera vez en la historia de los Juegos, tras haberlos albergado en 1974 y 1986.

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Disciplinas y delegaciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El certamen reunirá a más de 6,000 atletas de las 37 delegaciones que integran Centro Caribe Sports, compitiendo en 40 deportes. Entre las novedades de esta edición destaca el debut de tres disciplinas: netball, skateboard y e-sports.

¿Cuántos atletas representarán a México en los juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La delegación mexicana llegará a Santo Domingo con el objetivo de revalidar el título regional conseguido en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, este último su mejor actuación histórica con 353 medallas (145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce).

Las cifras de la delegación han variado conforme avanzan los últimos procesos de clasificación: a finales de junio se hablaba de 482 atletas confirmados en 37 disciplinas, mientras que reportes más recientes, ligados al acuerdo de transmisión con FOX Sports y el Comité Olímpico Mexicano, ubican a México con 646 deportistas (332 hombres y 314 mujeres). Jalisco es, una vez más, el estado que más atletas aporta al equipo nacional, con cerca de 90 representantes.

Los abanderados de México serán el clavadista Juan Manuel Celaya, subcampeón olímpico en París 2024, y la tiradora deportiva Gabriela Rodríguez, subcampeona mundial en Atenas 2025.

Juan Manuel Celaya / Fred Lee Ampliar

¿Dónde transmitirán los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

En territorio mexicano, FOX Sports transmitirá la competencia con más de 1,800 horas de cobertura en vivo.