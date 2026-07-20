Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana rumbo a Juegos Centroamericanos y del Caribe / FOTO: @Claudiashein

Ceremonia de abanderamiento oficial de la delegación mexicana que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Un total de 698 atletas viajarán a República Dominicana con el objetivo de brillar en la principal justa multideportiva de la región.

Claudia Sheinbaum /@Claudiashein Ampliar

México listo para dominar en la región

Los abanderados de México fueron los olímpicos Gabriela Rodríguez y Juan Celaya, quienes recibieron el Lábaro Patrio de manos de la mandataria Claudia Sheinbaum en representación de toda la delegación. Sheinbaum motivó a los deportistas mexicanos a dar lo mejor por México:

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“Representar a México es algo único. Cada vez que inicien una competencia, piensen en este pueblo grandioso, resistente, trabajador, que siempre sale adelante”.

¿Cuándo empiezan los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana, con más de 6,000 atletas de 37 países compitiendo en 40 deportes. Para México, esta competencia representa una oportunidad clave en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Claudia Sheinbaum con los abanderados Gabriela Rodríguez y Juan Celaya / FOTO: @Claudiashein Ampliar

Apoyo total del gobierno y expectativas altas

La presencia de Sheinbaum refuerza el compromiso del gobierno federal con el deporte de alto rendimiento. La delegación de México llega con gran preparación y la ambición de liderar el medallero de los Juegos Centroamericanos.