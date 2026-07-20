Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana rumbo a Juegos Centroamericanos y del Caribe
Con 698 atletas y liderada por Gabriela Rodríguez y Juan Celaya, México se declara listo para dominar los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.
Ceremonia de abanderamiento oficial de la delegación mexicana que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Un total de 698 atletas viajarán a República Dominicana con el objetivo de brillar en la principal justa multideportiva de la región.
México listo para dominar en la región
Los abanderados de México fueron los olímpicos Gabriela Rodríguez y Juan Celaya, quienes recibieron el Lábaro Patrio de manos de la mandataria Claudia Sheinbaum en representación de toda la delegación. Sheinbaum motivó a los deportistas mexicanos a dar lo mejor por México:
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“Representar a México es algo único. Cada vez que inicien una competencia, piensen en este pueblo grandioso, resistente, trabajador, que siempre sale adelante”.
¿Cuándo empiezan los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana, con más de 6,000 atletas de 37 países compitiendo en 40 deportes. Para México, esta competencia representa una oportunidad clave en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
Apoyo total del gobierno y expectativas altas
La presencia de Sheinbaum refuerza el compromiso del gobierno federal con el deporte de alto rendimiento. La delegación de México llega con gran preparación y la ambición de liderar el medallero de los Juegos Centroamericanos.