México alcanza las 150 medallas en la historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México se ha caracterizado por ser una auténtica potencia en los Juegos Centroamericanos a lo largo de la historia, además es una nación que se le ha respetado por ser la primera sede en este certamen.

Juegos Centroamericanos y del Caribe Ampliar

Para la edición del 2026 la misión es clara, seguir sumando medallas para permanecer en lo más alto del medallero histórico y superar en preseas doradas a la delegación de Cuba, para convertirse en los más ganadores.

En esta nueva representación mexicana, la delegación ha alcanzado la cifra de 150 medallas, un registro que avala el dominio regional que se ha consolidado en disciplinas como: natación, ciclismo de pista y boliche.

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Por ahora los mejores resultados en este 2026, esta la final en el arco recurvo femenil, en donde Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez fueron las protagonistas de una disputa por la medalla de oro, pero al final aseguraron el 1 y 2. Otra presea se dió con Jorge Orozco que impuso condiciones en la prueba de tiro con escopeta.

En el ciclismo Ricardo Peña se quedó con el oro. Mientras que Daniela Gaiola y Yuli Verdugo dieron otra cosecha de metales desde el velódromo centroamericano.