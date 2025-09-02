Premier League rompe récords con más de 4 mil millones de dólares gastados en fichajes

Terminó el mercado de fichajes y la Premier League nuevamente fue la liga en todo el mundo que más dinero invirtió, en esta ocasión los clubes gastaron 4 mil millones de dólares en movimientos en la ventana de traspasos.

La cifra que impusieron en este mercado es el récord de más gastado en una campaña, la marca anterior de igual forma la tenía la liga inglesa y la hizo hace dos veranos.

El Liverpool fue uno de los equipos que más dinero desembolsó. Trajeron a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen por 125 millones de euros, además Hugo Ekitike por 95 millones de euros desde el Frankfurt, y en el cierre del mercado compraron a Alexander Isak por 145 millones de euros desde el Newcastle, siendo este el movimiento más caro entre clubes de la Premier. En total los “Reds” invirtieron 480 millones entre todas sus altas.

Además clubes como Arsenal, Chelsea y Manchester United derrocharon alrededor de 200 millones de euros. De igual forma los conjuntos ascendidos hicieron varios movimientos y se acercan a los 100 millones invertidos.

En comparación a otras ligas la diferencia es abismal, la Premier League se ha consolidado como la mejor liga del mundo y mucho se debe a las estrellas que tienen en sus filas. Las cifras que se manejan en la liga inglesa son exorbitantes, sin embargo en la calidad de cada juego se ha demostrado porque lo vale.