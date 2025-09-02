Guillermo Ochoa, al borde del abismo y peligra su camino al Mundial 2026

El Burgos, equipo que milita en la Segunda División de España, a finales de agosto del año en curso, mostró interés en fichar al portero mexicano Guillermo Ochoa, quien es agente libre tras finalizar su contrato con el AVS de Portugal. No obstante, el club español veía en Ochoa una oportunidad para reforzar la portería con experiencia y generar un impacto mediático. El consejero delegado, Alejandro Grandinetti, confirmó que Ochoa era una de las opciones principales, sin embargo, las negociaciones avanzaron hasta un acuerdo verbal, pero el fichaje se cayó en el último momento este 1 de septiembre del 2025, día del cierre del mercado de fichajes europeo.

La transferencia habría modificado condiciones previamente acordadas en el contrato, situación que llevó a Ochoa a rechazar la oferta, esta la versión del jugador, aunque, el club afirmó que no hubo cambios en las condiciones y que el guardameta azteca se retiró sin dar explicaciones detalladas. Este desacuerdo dejó al portero sin equipo, en el futbol europeo este semestre, complicando su situación de cara al Mundial 2026.

A sus 40 años, histórico de la Selección Mexicana con sus cinco participaciones en las Copas del Mundo, en el afán de un sexto mundial, tiene conocimiento de que Javier ‘Vasco’ Aguirre ha enfatizado que los jugadores convocados deben tener un equipo donde jueguen regularmente.

Guillermo Ochoa no firmó con Burgos de la 2ª de 🇪🇸.



Se reunió con los directivos, pidió cambiar una cláusula en el contrato, aparentemente salió por un café y no volvió más, ni respondió las llamadas del club.



Por ende, firmaron a Jesús Ruiz, portero de 28 años. pic.twitter.com/TKZV6aDVNu — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) September 2, 2025

La falta de actividad de Ochoa desde mayo del 2025 lo dejó fuera de la convocatoria para los amistosos de septiembre contra Japón y Corea del Sur, ya que sin un club, sus posibilidades de ser convocado disminuyen significativamente; situación que podría llegar a asumir en algún equipo del futbol mexicano, al tener en cuenta el cierre del mercado este 12 de septiembre.