Cruz Azul vs Querétaro: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

Se pone en juego la jornada doble de la Liga BBVA Mx Apertura 2025, en la fecha 10: Cruz Azul se ve las caras ante Querétaro desde el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina llega como uno de los principales contendientes al título del presente torneo.

Y es que el cuadro cementero es el único equipo invicto del torneo, con siete victorias consecutivas y 23 puntos, posicionándose como líder, a solo un punto de Rayados. En su último partido, vencieron 3-2 a Juárez en un encuentro vibrante, destacando la actuación de Gabriel Fernández y José Paradela. Además, Cruz Azul mantiene una racha de 15 juegos invictos como local, lo que los convierte en claros favoritos. No obstante, Jesús ‘Chiquete’ Orozco regresa al primer equipo tras cumplir una suspensión.

Los Gallos, por su parte, se encuentran en la parte baja de la tabla con solo 7 puntos, junto a Puebla en el fondo de la clasificación. Sin embargo, los queretanos lograron su primer victoria del torneo en la jornada 7 ante San Luis, sumado al envión anímico de triunfar en territorio ajeno, 2-0 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, situación que buscarán replicar en otro escenario, en el afán de salir de la zona baja de la tabla general.

Cabe señalar que la Máquina ha dominado los enfrentamientos recientes contra Querétaro, con tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos, y no solo eso, de igual forma, los Celestes han mantenido su portería en cero dentro de tres de los últimos ocho encuentros contra los Gallos.

Quédate a vivir la pasión de la jornada doble de la Liga BBVA Mx, en la Jornada 10, Cruz Azul vs Querétaro, desde el Estadio Olímpico Universitario, partido en vivo y en exclusiva a través de W Deportes.

CRUZ AZUL VS QUERÉTARO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 24 de septiembre

HORA: 18:00 hrs

ESTADIO: Olímpico Universitario

CANAL: Canal 5, TUDN, ViX+