LIGA MX tendrá un nuevo equipo en el 2026; tienen todo listo para asegurar su lugar y hay otro con pláticas avanzadas

A menos de un año de la Copa del Mundo 2026, el fútbol mexicano se alista, no solo para recibir la fiesta más grande del balompié, sino también para hacer cambios importantes en su estructura, en su imagen y sobre todo, en los equipos que conforman la Liga MX, abriendo la puerta a nuevas franquicias en Primera División por primera vez en muchos años.

Desde que se despareció el Ascenso en el 2020 y con Jaguares como último equipo descendido, el máximo circuito no tiene nuevos equipos ni franquicias, pero esto está a punto de cambiar en el 2026.

Y no, no tiene nada que ver con el regreso del Ascenso, que será hasta el 2027, cuando un club suba a Liga MX por méritos deportivos, sino por un tema de negocios, venta de franquicias y desaprecien de algunas plazas que pueden estar viviendo sus últimos torneos.

LIGA MX PODRÍA TENER DOS NUEVOS EQUIPOS EN EL 2026

Como ya lo habíamos informado en ocasiones anteriores, que la idea de los jerarcas del fútbol mexicano es que para el 2026 se abra espacio a dos nuevas franquicias, para que sea un total de 20 equipos en la Liga MX. Tal y como se da en las principales ligas de Europa.

En un principio, la idea era poder vender las plazas al mejor postor, es decir, que el club que quiera jugar en Liga MX, tendría que pagar una buena cantidad de dinero para hacerse de un lugar. Y aunque el proyecto sigue en carpeta, ahora, se ha abierto una gran posibilidad, al menos para un equipo, de poder llegar al máximo circuito.

ATLANTE TIENE MUY AVANZADO LLEGAR A LA LIGA MX EL PRÓXIMO AÑO

W Deportes pudo saber que, Atlante, tal vez el equipo más importante y de más tradición de toda la Liga de Expansión, ha estado cabildeando posibilidades para poder subir a Primera el próximo año y aunque siguen pendientes de la posibilidad de que la Liga abra venta de plazas, encontraron un Plan B que ha ido tomando fuerza.

Desde hace algunos meses, los rumores de la venta de Puebla son cada vez más fuertes. Primero fue Veracruz y ahora, los Potros de Hierro alzan la mano para quedarse con el lugar de La Franja en el máxima categoría del fútbol mexicano.

El conjunto poblano se había acercado a negociaciones con un fondo de inversión, pero las charlas no llegaron a buen puerto y ahora, con la misión de la FMF de terminar con la multipropiedad, tras el escándalo de León y Pachuca en el Mundial de Clubes, Grupo Salinas busca deshacerse del equipo de la Angelópolis.

Puebla podría desaparecer el próximo año y vender su plaza a Atlante / Jam Media Ampliar

Además, en la Liga y Federación tiene muy bien visto a Emilio Escalanate, dueño del Atlante, que, a pesar de que en un principio también se había sumado a la queja de equipos de Expansión que fueron al TAS a reclamar por el no Ascenso, se bajó rápido del tren y ese gesto fue bien recibido por los dueños y altos mandos del fútbol mexicano.

Los Potros la llevan de ganar. Son el único equipo junto con Leones Negros, certificado para subir, su estadio, el Coruco Díaz, tiene todos los requisitos para ser usado en Liga MX y entre los pasillos y cabildeos, ya se habla de que, a partir del Apertura 2026, serán equipo de Primera División.

LEONES NEGROS ESPERA LA VENTA DE LUGARES

El otro equipo que tiene todo listo para jugar en Liga MX es la U de G, los Leones Negros, que también están certificados y que, esperan de reojo, la decisión de la Liga MX de aumentar su número de equipos en la máxima categoría.

Y es que, el club tapatío no tiene la opción de adquirir alguna plaza de multipropiedad como Atlante planea hacerlo. Querétaro, de Grupo Caliente, ya fue vendido, Atlas, de Orlegi, tiene charlas con un consorcio y León parece que se quedará con gente cercana a los Martínez para seguir teniendo injerencia en el equipo.