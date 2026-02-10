Donovan Carrillo y Sarah Schleper: ¿A qué hora compiten los mexicanos en los JJ.OO. de Invierno?

Donovan Carrillo y Sarah Schleper: ¿A qué hora compiten los mexicanos en los JJOO de Invierno? / Emmanuel Wong - International Sk

Sigue la actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno y este martes 10 de febrero, participarán dos mexicanos en diferentes disciplinas. Primero a las 4:30 horas, Sarah Schleper, estará en la prueba de Esquí alpino en la supergigante femenil.

Sarah Schleper

Schleper, con su participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, se convirtió en la primera mujer esquiadora en estar en seis ediciones de una justa invernal. Con su prueba de mañana, su historia se seguirá incrementando; la mexicoamericana de 47 años lucha por superar sus mejores marcas.

Cabe destacar que Schleper representó a Estados Unidos en los Juegos de Invierno de 1998, 2002, 2006 y 2010. Se retiró para la nación de las barras y las estrellas en el 2011 y para el 2018 regresó para representar a México en la justa de Pyeongchang.

Donovan Carrillo

Mientras que a las 11:30 horas, Donovan Carrillo participará en el patinaje artístico individual masculino en su modalidad de programa corto. El tapatío estará viviendo sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, ya que en Pekín 2022 logró clasificar a la final, quedando en el lugar 22. Por ello, con la experiencia previa, llega para romper su marca personal.

Cabe destacar que Carrillo fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte en el 2025, por su trayectoria destacada en el deporte mexicano.

