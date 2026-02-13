Allan Corona hace historia para México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Allan Corona hace historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Conoce los detalles de la participación del esquiador mexicano en la prueba de 10 km.
Los Juegos Olímpicos de Invierno llegaron con múltiples sorpresas para la delegación mexicana. En esta ocasión, Allan Corona destacó con su participación al convertirse en el cuarto hombre en representar a México en esta justa deportiva.
El esquiador mexicano compitió en la prueba varonil de salida masiva libre de 10 km en intervalos; registró un tiempo de 28:33.9, lo que lo colocó en el lugar 105 en Milano-Cortina. A pesar de la posición obtenida, el atleta se mostró feliz: alzó los brazos y celebró una participación histórica.
El nacido en la Ciudad de México, al terminar el circuito, no se retiró de la zona de meta; permaneció para esperar a su amigo sudafricano Matthew Smith. En donde ambos se fundieron en un abrazo que reflejó el respeto y el compañerismo entre los dos atletas.
La delegación tricolor ha tenido una participación varonil limitada en la justa invernal: el primero fue Roberto Álvarez Hojel en 1988; posteriormente participaron Germán Madrazo en 2018 y Jonathan Soto Moreno en 2022, y finalmente Allan Corona en 2026. Con este resultado, Allan igualó la mejor posición histórica para un mexicano en la disciplina, al finalizar en el lugar 105.
