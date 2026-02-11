Televisa Univisión anunció un acuerdo histórico con la Major League Baseball, para el regreso de las Grandes Ligas a sus pantallas. La duración del contrato será por tres años, cubriendo las temporadas 2026, 2027 y 2028.

Televisa anuncia regreso de MLB a sus pantallas: ¡Acuerdo histórico!

Cabe señalar que serán alrededor de 55 juegos de temporada regular por año, enfocados en fines de semana: sábados y domingos principalmente. Además, tendrán partidos seleccionados de postemporada, ya sea Serie Divisional, o Serie de Campeonato.

Asimismo, la Serie Mundial completa y exclusiva, se transmitirá en televisión abierta; aunado a plataformas como: Transmisiones en TV abierta, canal 5 y canal 9, por ViX, streaming gratuito y premium, y la parte digital de Televisa Univision. Hay que destacar que la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol, incluyendo juegos de fase de grupos de la Selección Mexicana, una semifinal y la final, también por TV abierta.

Este regreso marca el retorno del “Rey de los Deportes” a la televisión nacional mexicana después de varios años de ausencia en la señal de Televisa. Muchos aficionados ya especulan con el posible regreso de narradores icónicos como Toño de Valdés, Enrique Burak.