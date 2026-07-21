¡El look ‘helado’ que enloquece a los fans! Los NY Jets presentan su impresionante nuevo casco “White Out”

Los New York Jets han sorprendido a sus aficionados al revelar un casco alternativo blanco que completa un look “White Out” monocromático junto a su uniforme Legacy White. Este nuevo casco Jets se estrenará en el juego de local de la Semana 2 contra los Green Bay Packers el 20 de septiembre en el MetLife Stadium.

New York Jets / Jason Miller Ampliar

Detalles del nuevo casco “White Out”

El casco completamente blanco, incluyendo la máscara facial, invierte los colores del casco verde Jets habitual. Incluye:

Logo verde actualizado de los Jets (versión modernizada del usado entre 1978-1997) en los laterales.

(versión modernizada del usado entre 1978-1997) en los laterales. “NY” verde en el centro de la frente.

en el centro de la frente. Franja verde en la parte superior.

en la parte superior. Números y “New York” en verde en la parte trasera.

Este diseño más simple y moderno se combina perfectamente con el uniforme Legacy White, adoptado como primario desde 2024 e inspirado en la era Sack Exchange, creando un aspecto helado y elegante que promete ser uno de los más populares de la temporada NFL. Los Jets ya tienen uniformes monocromáticos en verde (Legacy Green) y negro (Legacy Black), y ahora suman esta poderosa variante blanca.

see you tomorrow pic.twitter.com/XamWSjgfd8 — New York Jets (@nyjets) July 20, 2026

Un guiño al pasado con mirada al futuro

Los Jets ya habían usado cascos blancos en sus uniformes throwback inspirados en los campeones del Super Bowl III de 1969, pero este nuevo “White Out” es más limpio y actual. Reemplaza las franjas y calcomanías blancas por verdes, manteniendo el espíritu clásico pero con un toque contemporáneo que enamora a los fans.

¿Por qué es importante este lanzamiento?

SEO y atractivo para fans: Búsquedas como “Jets uniforme blanco 2026” , “Jets White Out helmet” y “nuevo casco Jets” explotarán en las próximas semanas.

Búsquedas como , y explotarán en las próximas semanas. Refuerza la identidad de la franquicia, que desde 2024 volvió a sus raíces con la Legacy Collection .

. Genera hype para la temporada NFL 2026, especialmente con el debut en casa contra los Packers.

rooks no more...year 2 predictions? pic.twitter.com/6kuMQisLJT — New York Jets (@nyjets) July 20, 2026

Los aficionados ya reaccionan con entusiasmo en redes. Este “White Out” no solo es un casco: es una declaración de estilo que une historia y modernidad.