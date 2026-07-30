Canelo Álvarez le cambia la vida a un joven pugilista: El noble gesto del campeón rumbo al Mundial Sub-19

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a protagonizar una historia fuera de los cuadriláteros. El campeón mexicano decidió respaldar al juvenil Josué Zepeda, quien enfrentaba dificultades económicas para asistir al Campeonato Mundial Sub-19 de boxeo, programado para octubre en Montenegro.

Saúl “Canelo” Álvarez / Steve Marcus Ampliar

Tras conocer su situación, el tapatío se comprometió a cubrir los gastos necesarios para que el joven pudiera cumplir su objetivo de representar a México.

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Josué Zepeda había recurrido a las redes sociales para solicitar apoyo, ya que requería recursos para solventar el traslado, hospedaje y otros costos derivados de la competencia. Su publicación llegó hasta “Canelo”, quien respondió de inmediato y le indicó que su equipo se pondría en contacto con él para coordinar la ayuda.

La acción del campeón de boxeo fue celebrada por aficionados y miembros de la comunidad boxística, quienes destacaron su disposición para impulsar a las nuevas generaciones.

¡QUÉ GRANDE CANELO! 🥹🙌



Un joven boxeador publicó un video pidiendo apoyo económico para representar a México en una competencia, una situación que tristemente sigue siendo muy común para muchos atletas de nuestro país 🥊🇲🇽



El Canelo Álvarez vio el video y no dudó en… pic.twitter.com/5prnYRnkd6 — AS México (@ASMexico) July 29, 2026

Con este respaldo, Josué Zepeda podrá enfocarse de lleno en su preparación con la ilusión de conseguir un resultado importante en el certamen mundial y seguir construyendo una carrera que lo proyecta como uno de los talentos emergentes del boxeo mexicano.