Canelo Álvarez le cambia la vida a un joven pugilista: El noble gesto del campeón rumbo al Mundial Sub-19

El campeón Canelo Álvarez responde al llamado de Josué Zepeda y cubrirá sus gastos para el Mundial Sub-19 de boxeo.

Canelo Álvarez le cambia la vida a un joven pugilista

Canelo Álvarez le cambia la vida a un joven pugilista

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a protagonizar una historia fuera de los cuadriláteros. El campeón mexicano decidió respaldar al juvenil Josué Zepeda, quien enfrentaba dificultades económicas para asistir al Campeonato Mundial Sub-19 de boxeo, programado para octubre en Montenegro.

Saúl “Canelo” Álvarez

Saúl “Canelo” Álvarez / Steve Marcus

Tras conocer su situación, el tapatío se comprometió a cubrir los gastos necesarios para que el joven pudiera cumplir su objetivo de representar a México.

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Josué Zepeda había recurrido a las redes sociales para solicitar apoyo, ya que requería recursos para solventar el traslado, hospedaje y otros costos derivados de la competencia. Su publicación llegó hasta “Canelo”, quien respondió de inmediato y le indicó que su equipo se pondría en contacto con él para coordinar la ayuda.

La acción del campeón de boxeo fue celebrada por aficionados y miembros de la comunidad boxística, quienes destacaron su disposición para impulsar a las nuevas generaciones.

Con este respaldo, Josué Zepeda podrá enfocarse de lleno en su preparación con la ilusión de conseguir un resultado importante en el certamen mundial y seguir construyendo una carrera que lo proyecta como uno de los talentos emergentes del boxeo mexicano.

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