Osmar Olvera gana oro en clavados de Santo Domingo 2026; Juan Celaya completa el podio con bronce / FOTO: @Rommel_Pacheco

México inició con fuerza su participación en los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Osmar Olvera conquistó la medalla de oro en la prueba de trampolín de un metro con 430.85 puntos, mientras que Juan Manuel Celaya obtuvo el bronce con 401.70 unidades en la final disputada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

¿Cómo ganó Osmar Olvera la medalla de oro en Santo Domingo 2026?

Osmar Olvera confirmó por qué es uno de los mejores clavadistas del mundo al dominar la final de trampolín de un metro. El mexicano cerró la competencia con una puntuación de 430.85 unidades, suficiente para superar al colombiano Luis Uribe, quien terminó con 415.00 puntos y se quedó con la plata.

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Por su parte, Juan Manuel Celaya aseguró el tercer lugar con 401.70 puntos para completar una jornada redonda para la delegación mexicana, que volvió a demostrar su fortaleza en una disciplina donde históricamente ha marcado diferencia.

La final celebrada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte dejó claro que México mantiene el dominio regional en los clavados, colocando a dos de sus representantes en el podio desde la primera prueba del programa.

Primer oro centroamericano para Osmar Olvera

Aunque Olvera ya presume un amplio historial internacional, este triunfo tuvo un significado especial. Se trató de su primera medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que no pudo participar en la edición de San Salvador 2023.

El llamado “Niño de Oro” continúa ampliando un palmarés que ya incluye medallas olímpicas, preseas en Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo y Juegos Panamericanos. Ahora suma también el título centroamericano en trampolín de un metro, consolidando su posición como uno de los máximos referentes de los clavados mexicanos.

El resultado también respalda el gran momento deportivo que vive el capitalino, quien llegó a Santo Domingo 2026 como subcampeón mundial de la especialidad y respondió con una actuación sólida de principio a fin.

#Clavados 💦



¡SE LO LLEVA EL CAMPEÓN MUNDIAL!



Osmar Olvera 🇲🇽 se llevó el oro en el trampolín 1m varonil de #SantoDomingo2026 🇩🇴 sumando un total de 430.85 pts



Juan Celaya 🇲🇽 lo acompañó en el tercer lugar del podio



🥇 🇲🇽 Olvera

🥈 🇨🇴 Uribe

🥉 🇲🇽 Celaya



Medallero:… — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽@Santo Domingo 🇩🇴2026 (@DesdeOlimpiaMX) July 30, 2026

Juan Manuel Celaya también aporta medalla para México

Juan Manuel Celaya volvió a subir al podio junto a su compañero de selección al quedarse con la medalla de bronce.

El mexicano registró 401.70 puntos para asegurar la tercera posición y aportar otra presea a la delegación nacional. Su actuación confirma la regularidad que ha mostrado durante el ciclo olímpico y mantiene el buen nivel que lo llevó a conquistar la medalla de plata junto a Olvera en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con dos mexicanos entre los tres mejores de la prueba, la selección nacional dio un golpe de autoridad desde el inicio de la competencia.

¡JUAN CELAYA ASEGURA MEDALLA PARA MÉXICO! 🇲🇽🥉💦



Con un último clavado lleno de precisión y calidad, el mexicano aseguró un lugar en el podio de la final de trampolín de 1 metro. ¡Gran actuación! pic.twitter.com/MCDHXKhVqe — Claro Sports (@ClaroSports) July 30, 2026

¿Cuándo vuelven a competir Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya?

La actividad para los medallistas mexicanos todavía está lejos de terminar en Santo Domingo 2026.

El viernes 31 de julio ambos disputarán la final de trampolín individual de tres metros, programada para las 11:55 horas (tiempo del centro de México), donde volverán a pelear por el podio.

Un día después, el sábado 1 de agosto, harán equipo en la final de trampolín sincronizado de tres metros, prevista para las 10:05 horas, una prueba en la que parten como favoritos tras haber conquistado la medalla de plata olímpica en París 2024.

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Lo que sigue para México en Santo Domingo 2026

Con el oro de Osmar Olvera y el bronce de Juan Manuel Celaya, la delegación mexicana continúa incrementando su cosechada de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ahora todas las miradas estarán puestas en las pruebas de trampolín de tres metros, tanto individual como sincronizado, donde ambos clavadistas buscarán ampliar su colección de preseas y mantener a México como la potencia regional en los clavados.