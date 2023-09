Así vivieron Amaury Vergara y Fernando Hierro la derrota de Chivas contra Mazatlán VIDEO

La crisis por la que atraviesa Chivas no tiene nada contento al mandamás Amaury Vergara, quien este martes dejó ver su reacción con los malos resultados que está dejando el equipo, pues su reciente derrota fue a manos del Mazatlán que justamente le propinó tres goles en el Akron.

Amaury Vergara estuvo en los palcos de dicho recinto, por lo que luego del 1-3 se observa al dueño del cuadro rojiblanco lamentar que su equipo estuviera recibiendo goles. Ne las tribunas también se observó a Fernando Hierro, que de igual manera tampoco la pasaba nada bien, aunque cabe mencionar que su molestia no era tan notoria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Sigue la crisis! Chivas fue goleado en casa ante Mazatlán dentro de la Jornada 11

Sin embargo, no solo Amaury Vergara y Fernando Hierro fueron captados mostrando su molestia ante la crisis que atraviesa el Rebaño, pues en la banca fue Víctor Guzmán el que también se vio incómodo con los resultados que arrastra el equipo. Tras salir de cambio, el Pocho se siente en el banquillo y hace un movimiento con la cabeza mientras se quitaba sus tachones.

YA GONZALO



Así se vivió la derrota de Chivas el día de ayer con Mazatlán, tanto en el palco con Amauri Vergara y Fernando Hierro como en la banca con Víctro Guzmán



📹@_los_lideres#Chivas pic.twitter.com/NVwlb7SsHc — TVC Deportes (@TVCDeportes) September 27, 2023

Sin embargo, el drama del cuadro rojiblanco no termina ahí ya que estaría buscando ganar el partido sobre la mesa, luego de que los Cañoneros presentaran una alineación indebida al contar con Joaquín Esquivel, quien acumula cinco tarjetas amarillas en el torneo, por lo que no tuvo que haber sido convocado de acuerdo con el reglamento de la Liga MX, pero dicha situación no le fue notificada a Mazatlán por la Comisión Disciplinaria.