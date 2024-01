Ricardo Peláez vuelve a ESPN para integrarse a Futbol Picante: “Es una decisión de vida”

El exdirectivo de equipos como América, Cruz Azul y Chivas dejó la mesa de TUDN para unirse a las filas de ESPN, en especial con el programa de Futbol Picante a partir de este lunes 22 de enero.

“Muy contento de regresar a ESPN, hice grandes amigos, grandes compañeros y me encanta estar de regreso y vengo con muchísimas ganas de iniciar. Discusiones, puntos de vista distintos, y eso es lo que más me agrada, que nadie tiene la verdad y cada quien defiende su punto de vista, entonces es algo apasionante, algo que sé hacer, y me motiva muchísimo”, declaró el exjugador en su nueva etapa con ESPN.

TAMBIÉN TE INTERESA: Salomón Rondón trolleó a un fan que cuestionó su desempeño en River Plate

Fue a través de un video que publicaron en las redes sociales, donde le dieron la bienvenida al exanalista de TUDN con un video: “Bienvenido de vuelta, Ricardo Peláez, a la Mesa Más Poderosa del Futbol Mexicano”, escribieron.

🔥️ Bienvenido de vuelta @RPELAEZ9 a la Mesa Más Poderosa del Futbol Mexicano 🔥#PelaezEnPicante este lunes a las 11pm. #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/ACFPhGasZ4 — Futbol Picante (@futpicante) January 22, 2024

Por otra parte, Peláez habló sobre lo que aportará en su nueva empresa, donde se volverá a encontrar con Javier Alarcón, quien también se unirá a la televisora de ESPN: “Creo que mi mejor aportación es la experiencia que tengo como futbolista, y la experiencia como directivo. Me emociona compartir con todos, el Tuca Ferretti ahora con la experiencia que trae, una mesa muy poderosa, cada programa es distinto, cada partido es distinto, cada quien tiene una forma de ver el futbol, opinar, criticar, estoy listo, muy contento, muy motivado y agradecido con ESPN” finalizó.