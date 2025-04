Chivas da el primer paso para fichar a Marcelo y Tatiana Flores

No es un secreto que año con año, a Chivas se le complica más hacer fichajes de calidad. Los malos resultados del equipo y algunos temas extracancha que han tenido, han hecho que el Rebaño ya no sea un destino tan atractivo para el futbolista mexicano, por lo que, o tiene que pagar mucho por algún jugador o de plano no hay manera.

Es por eso que, para este mercado de verano que se aproxima y dada otra temporada irregular, donde ya quedaron fuera de Concacaf y en Liga MX están fuera de puestos de Play In, en la directiva rojiblanca ya se imaginan algunos nombres que puedan llegar al equipo para el siguiente torneo.

Uno de ellos es Marcelo Flores, que hasta hace dos años era considerado como la joya más grande del futbol mexicano, jugaba en las inferiores del Arsenal en Inglaterra y hubo un escándalo por ver a qué país representaría.

Lastimosamente para el delantero de 21 años, las cosas no salieron como esperaba. Los Gunners lo mandaron a préstamo al Oviedo de la segunda de España, ahí sufrió una lesión importante y Tigres le abrió las puertas, pero ya lejos de la élite del futbol en Europa.

En San Nicolás, Flores no ha pasado por sus mejores momentos y tampoco ha sido ese chico que maravilló al Tata Martino para llamarlo a Selección Mayor.

CHIVAS YA SE ACERCÓ A MARCELO

Ante esta situación, un cambio de aires no suena nada descabellado para Chelo y ahí entra Chivas, que ya en invierno se había acercado a preguntar por su situación, sin embargo, cuando llegó Óscar García al mando del equipo, lo descartó.

Hoy, con el español fuera de la ecuación y con la urgencia de volver a competir en la Liga MX, la directiva rojiblanca vuelve a la carga por llevarse a Flores a Guadalajara, con dos buenas noticias.

La primera. El atacante no ha renovado contrato con Tigres y de acuerdo a fuentes consultadas por W DEPORTES, no parece haber buena voluntad de ambas partes para hacerlo, por lo que Marcelo se iría libre de la sultana del norte.

Y la otra es que su fichaje no sería el único en la operación, ya que vendría con una pieza más importante para el futuro en Verde Valle.

TATIANA FLORES TAMBIÉN TENDRÍA CABIDA EN CHIVAS

La hermana de Marcelo, Tatiana Flores, también estaría cambiando de equipo y llegando a Chivas para el próximo torneo, donde el equipo femenil necesita una renovación importante y la joven delantera sería parte de esta nueva era.

Alicia Cervantes sigue siendo referente absoluta, pero si de algo ha carecido el cuadro tapatío en los últimos torneos es de punch en ataque y ahí entra Flores.

En Tigres apenas lleva 1 gol en poco más de un año en la institución y casi no tiene minutos debido al gran plantel y nombres fuertes que tienen las Amazonas.

Por el momento, no hay oferta formal pero es un hecho que los hermanos Flores gustan en Jalisco y podrían vestirse de rayas para la próxima temporada.