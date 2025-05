Equipos de Liga de Expansión demandan a la FMF ante el TAS: Exigen regreso inmediato del Ascenso y explota el escándalo en el futbol mexicano

La Liga de Expansión, cansada de no poder jugar en Primera

En mayo del 2024, W DEPORTES publicó un informe donde los equipos de la Liga de Expansión, tenían preparada una revolución en busca de regresar el Ascenso a Primera División en el Futbol Mexicano. Los planes eran llegar al TAS y la FIFA y cuando todo parecía ir en marcha, uno de los clubes se bajó del barco y desde la FMF les prometieron que, para este año, es decir, verano del 2025, la promesa de abrir el Ascenso, iba a ser casi un hecho.

Hoy, un año después, el regreso de la posibilidad de subir a Primera por méritos deportivos, no solo no se va a dar, sino que cada vez parece más lejano.

En la mesa de los dueños de clubes hay una propuesta de vender franquicias y no volver a dejar subir a los equipos de expansión, por lo que, si algún dueño de clubes del Ascenso, sueña con ver a su equipo en la máxima categoría, debería pagar y mucho dinero por una plaza.

Sin embargo, parece que todo esto podría venirse abajo, luego de que este martes, el diario The New York Times y The Athletic, en estados Unidos, han confirmado que, ahora sí, la revolución de la Liga de Expansión ha comenzado y que el futbol mexicano podría verse envuelto en un escándalo grande, a un año del Mundial.

DENUNCIAN A LA FMF POR NO DEJAR SUBIR A CLUBES DE LIGA DE EXPANSIÓN

De acuerdo a los dos medios antes citados, 10 clubes de la Liga de Expansión en México (Segunda Categoría), presentaron una denuncia formal ante el TAS este lunes 19 de mayo, por no cumplir la promesa de regresar el ascenso y descenso, tal y como estaba previsto en el 2021, cuando en medio de la Pandemia cerraron esta posibilidad, con el pretexto de apoyar económicamente a los equipos de la categoría menor.

En ese entonces, el acuerdo era que, los 3 últimos equipos en la tabla anual, pagarían una multa millonaria que se repartiría entre los equipos de Expansión, para poder ir fortaleciendo o en su caso, sanando sus finanzas y que, para el verano del 2025, se regresaría el Ascenso.

Hoy, al cumplirse la fecha, la explicación que le dio la FMF y la Liga MX a los equipos de la Segunda División fue que: “Aún no era el momento y forzar las cosas para la próxima temporada, no estaba en agenda”.

Ante esta situación, Atlante, Club Atlético La Paz, Cancún FC, Morelia, Cimarrones de Sonora, Oaxaca, Mineros, Venados, Leones Negros y Tampico Madero, decidieron acudir al Tribunal y exigir que se intervenga en el caso y que para el arranque del Apertura 2025, al menos un equipo del Ascenso, pueda estar jugando en la Liga MX.

“Los clubes están luchando por mejorar el sistema en general y para garantizar derechos básicos para todos los clubes del país. Es absurdo y sin sentido oponerse al regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Solo un club ascendería y uno descendería. En Brasil, por ejemplo, cuatro clubes ascienden y descienden cada año. En España, Italia, Francia e Inglaterra, descienden tres clubes” Se puede leer en el texto publicado por The Athletic.

Hace apenas algunas semanas, José Luis Higuera, dueño de Atlético Morelia, ya había advertido que, en caso de que la Liga MX y la FMF no cumpliera con el acuerdo de abrir el Ascenso este verano, era muy probable que se tomaran cartas en el asunto, ya que se habían firmado documentos.

Liga de Expansión con poco interés de la gente Ampliar

A UN AÑO DEL MUNDIAL, LA LIGA MX Y LA FMF PUEDE QUEDAR MAL PARADA

La exigencia de los equipos de Expansión es clara: Que este mismo verano se regrese el Ascenso a Primera División, por lo que, cualquier otro fallo, podría traer un escándalo grande al balompié Azteca.

Desde un parón de actividad en la Liga de Segunda División y categorías inferiores, denuncias ante la FIFA, que a un año de la Copa del Mundo, no sería bien visto o en todo caso, hasta la desaparición de la Liga de Expansión.

Se espera que en las próximas horas, la Federación emita un comunicado al respecto, mientras que, para la Asamblea de Dueños del próximo lunes, la agenda de temas podría cambiar y el regreso del Ascenso deberá tomar una posición prioritaria para los de pantalón largo.