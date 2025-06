Diego Reyes, el canterano del América podría traicionar los colores azulcrema

Luego de casi seis años defendiendo la playera de Tigres, Diego Reyes terminó su ciclo con los felinos y podría darle un cambio drástico a su carrera futbolística, ya que apunta a llegar a un equipo de los cuatro grandes de la Liga MX.

A través de las redes sociales, el canterano del América se despidió del cuadro de la Sultana del Norte, luego de que la temporada pasada pasara desapercibido para el entrenador Guido Pizarro, quien lo mandó al banquillo y solo lo consideró en cinco partidos.

“Hoy me toca despedirme de este gran club que me recibió con los brazos abiertos desde el primer día. Tal y como lo dije el dia de mi presentación hace casi 6 años, la grandeza de Tigres y de su afición está a la altura de los mejores equipos del mundo. Hoy toca tomar caminos distintos pero eso no bitra los increíbles momentos que pasamos juntos. El campeonato de Concacaf, el octavo título de Liga que nos tocó sufrirlo hasta el ultimo minuto. El 2do lugar en el Mundial de Clubes y obviamente Campeones Cup y el Campeón de Campeones que ganamos, los recordaré con mucho cariño durante toda la vida”, escribió el zaguero en su cuenta personal de Instagram.

“Quiero agradecer a todos los que formaron parte de este gran camino, compañeros que tocó coincidir, directivas, utileros, masajistas, cocineros y a toda la gente que trabaja detrás de un club se la categoría de Tigres. Por último y no menos importante agradecer a toda la gente de Monterrey, esta ciudad se convirtió en mi hogar, vivi momentos increíbles aquí en mi carrera como en mi vida profesional. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar, muchisimas gracias por todo y sepan que siempre estaré con ustedes, porque un Tigre nunca deja solo a otro Tigre”, agregó.

¿CON QUÉ EQUIPO FICHARÁ DIEGO REYES?

El defensa central todavía tiene la intención de seguir activo en la Liga MX, por lo que, después de ser relegado a la banca con Tigres, Diego Reyes comienza a moverse en este mercado de verano y el formado en el América podría llegar a ser parte del acérrimo rival.

El equipo al que llegaría Diego Reyes sería a Pumas, equipo que se encuentra en reestructuración bajo el mando de Efraín Juárez y que además, está necesitado de un defensa tras la reciente salida de Lisandro Magallán.

De este modo, a pesar de que Diego Reyes cuenta con pasado americanista, el zaguero podría ser el primer fichaje de Pumas para el diciembre Apertura 2025. Además, el jugador de 32 años llegaría como agente libre, lo que le convendría al cuadro universitario y no tendría que hacer ninguna inversión.