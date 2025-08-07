Nominados Balón de Oro 2025: Dembélé, Yamal y Raphinha lideran la nueva generación

Este jueves la revista France Football desveló la lista de nominados al Balón de Oro 2025, un anuncio que marca el inicio oficial de la carrera por el galardón individual más prestigioso del fútbol. La ceremonia, programada para el 22 de septiembre en el icónico Théâtre du Châtelet de París, promete ser un hito en una temporada que, sin torneos internacionales de gran envergadura, ha puesto el foco en el rendimiento a nivel de clubes. Este año, la ausencia de figuras históricas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las nominaciones, por segunda vez consecutiva desde 2003, consolida el cambio generacional en el fútbol mundial, dando paso a una nueva camada de talentos que buscan grabar su nombre en la historia.

Una carrera abierta y emocionante

La edición 2025 del Balón de Oro llega con un panorama competitivo inusualmente abierto. La lesión de Rodri, ganador en 2024, dejó el trono vacante y abrió la puerta a una amplia gama de candidatos. Entre los nombres más destacados figuran Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) y Raphinha (Barcelona), quienes lideran las quinielas gracias a sus actuaciones estelares durante la temporada 2024-25.

Dembélé, artífice del histórico triplete del PSG (Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League), se erige como el gran favorito. Sus 33 goles y 15 asistencias en 49 partidos, sumados a su rol clave en la presión defensiva, han sido alabados incluso por su técnico, Luis Enrique, quien lo calificó como un líder indiscutible. Su impacto en la primera coronación europea del PSG lo coloca en una posición privilegiada, aunque su ausencia en la final del Mundial de Clubes, donde el Chelsea se impuso, podría ser un punto en contra.

Por su parte, Lamine Yamal, con apenas 17 años, ha deslumbrado al mundo con su madurez y desequilibrio en el Barcelona. Sus 15 goles y 24 asistencias en 51 partidos, junto con su capacidad para brillar en duelos clave como los enfrentamientos contra el Real Madrid, lo convierten en una joya con potencial para emular a su ídolo, Lionel Messi. Aunque no lideró estadísticas goleadoras, su impacto en LaLiga y la Copa del Rey, donde el Barcelona se coronó, lo mantiene en la pelea.

Raphinha, también del Barcelona, no se queda atrás. Con 34 goles y 25 asistencias en 57 partidos, fue elegido el mejor jugador de LaLiga y destacó en la Champions con 13 goles y 9 asistencias, aunque la eliminación en semifinales ante el Inter de Milán podría restarle puntos frente a Dembélé. Su liderazgo en el tridente culé y su consistencia lo consolidan como un contendiente de peso.

They're the best players of the world... here are our 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/1Hn7ZYIxqF — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

Otros nombres a seguir

Más allá de los favoritos, la lista de nominados al Balón de Oro 2025 incluye talentos que podrían dar la sorpresa. Lautaro Martínez (Inter de Milán) ha sido clave en la Serie A y en la heroica campaña del Inter en la Champions, donde llegó a la final. Sus 21 goles y 6 asistencias en 47 partidos lo posicionan como un candidato sólido, especialmente por su capacidad para rendir en momentos decisivos.

Kylian Mbappé (Real Madrid), a pesar de un inicio lento en la temporada, mostró destellos de genialidad con un triplete ante el Manchester City en Champions. Sin embargo, la falta de títulos importantes con el Real Madrid, que solo conquistó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, podría limitar sus opciones.

Otros nombres destacados incluyen a Vitinha (PSG), cuya brillante actuación en la final de la Champions lo catapultó como un contendiente inesperado, y a Viktor Gyökeres (Arsenal), quien brilló con el doblete en la Premier League y la Eurocopa. También figuran Achraf Hakimi (PSG), Mohamed Salah (Liverpool), Florian Wirtz (Liverpool) y Pedri (Barcelona), todos nominados por sus actuaciones sobresalientes en sus respectivos clubes.

El peso de los títulos y el cambio generacional

La ausencia de torneos internacionales en la temporada 2024-25 ha puesto un énfasis especial en los logros colectivos a nivel de clubes. La Champions League, como siempre, ha sido un factor determinante, con el PSG y el Inter destacando por sus campañas memorables. Sin embargo, el Mundial de Clubes, ganado por el Chelsea, también ha influido en las percepciones, aunque su impacto parece menor en comparación con las competiciones europeas.

Lo que hace especial a esta edición es la irrupción de jóvenes talentos como Lamine Yamal y Désiré Doué (PSG), quienes representan el futuro del fútbol. La nominación de Yamal al Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador sub-21, refuerza su estatus como una estrella en ascenso. En el apartado femenino, nombres como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas (Barcelona) y Alessia Russo (Arsenal) lideran la carrera, con Russo destacando por su doblete en la Champions y la Eurocopa.

Sin duda alguna, la ceremonia del Balón de Oro 2025 no solo celebrará el talento individual, sino también la evolución del fútbol. La colaboración entre France Football y la UEFA, junto con la introducción de nuevas categorías como el Trofeo Kopa y Yashin femeninos, refleja un esfuerzo por reconocer la diversidad y el crecimiento del deporte.

Nominados al Balón de Oro

Categoría Varonil

Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)

Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)

Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)

Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)

Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)

Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)

Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)

Scott McTominay (Napoli - Escocia)

Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)

Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)

Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)

Pedri (FC Barcelona - España)

Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)

Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)

Raphinha (FC Barcelona - Brasil)

Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)

Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)

Vitinha (París Saint Germain - Portugal)

Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)

Equipos nominados al mejor del año

FC Barcelona (España)

Botafogo (Brasil)

Liverpool (Inglaterra)

París Saint Germain (Francia)

Chelsea (Inglaterra)

Mejor entrenador del año

Antonio Conte (Napoli, Italia)

Luis Enrique (París Saint Germain, Francia)

Hansi Flick (FC Barcelona, España)

Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra)

Arne Slot (Liverpool, Inglaterra)

Nominados al Trofeo Kopa

Lamine Yamal (FC Barcelona, España)

Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia)

Pau Cubarsi (FC Barcelona, España)

Désire Doué (PSG, Francia)

Esteveao (Palmeiras, Brasil)

Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra)

Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal)

Joao Neves (PSG, Francia)

Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia)

Nominados al Trofeo Yashin

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)

Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)

Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita)

Lucas Chevalier (Lille, Francia)

Thibaut Courtois (Real Madrid, España)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia)

Jan Oblak (Atlético Madrid, España)

David Raya (Arsenal, Inglaterra)

Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)

Yann Sommer (Inter Milan, Italia)

NOMINADAS CATEGORÍA FEMENIL

Nominadas al Balón de Oro

Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)

Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)

Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)

Mariona Caldentey (Arsenal - España)

Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)

Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia)

Steph Catley (Arsenal - Australia)

Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)

Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)

Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)

Cristiana Girelli (Juventus - Italia)

Esther González (Gotham FC - España)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)

Patri Guijarro (FC Barcelona - España)

Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil)

Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)

Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca)

Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)

Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra)

Marta (Orlando Pride - Brasil)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)

Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)

Clara Mateo (Paris FC - Francia)

Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)

Claudia Pina (FC Barcelona - España)

Alexia Putellas (FC Barcelona - España)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)

Caroline Weir (Real Madrid -Escocia)

Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)

Equipos nominados al mejor del año

Arsenal (Inglaterra)

FC Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

Olympique Lyon (Francia)

Orlando Pride (Estados Unidos)

Nominadas a mejor entrenadora del año

Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra)

Arthur Elias (selección de Brasil)

Justine Madugu (selección de Nigeria)

Reneé Slegers (Arsenal, Inglaterra)

Sarina Wiegman (selección de Inglaterra)

Nominadas al Trofeo Yashin

Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra)

Daphne Van Domselaar (Arsenal, Inglaterra)

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Cata Coll (FC Barcelona, España)

Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos)

They're the best goalkeepers...here are our 2025 Women’s Yachine Trophy nominees! 🧤#ballondor pic.twitter.com/9YM4PDUFfG — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

Nominadas al Trofeo Kopa

Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton, Inglaterra)

Linda Caicedo (Real Madrid, España)

Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra)

Vicky Lopez (FC Barcelona, España) Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)

¿Cuándo será la ceremonia del Balón de Oro?

En un año sin dominadores claros, el debate está servido: ¿prevalecerá el impacto colectivo de Dembélé, la juventud de Yamal o la consistencia de Raphinha? Lo que es seguro es que el Balón de Oro 2025 marcará el comienzo de una nueva era, donde las nuevas generaciones están listas para tomar el relevo de las leyendas. El 22 de septiembre, París será testigo de un capítulo más en la rica historia de este galardón.