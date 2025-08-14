Karol G y la NFL harán historia en São Paulo con un show de medio tiempo único

La superestrella colombiana Karol G, ganadora del Grammy, está lista para hacer historia al encabezar el espectáculo de medio tiempo de la NFL São Paulo Game 2025, en el juego que disputarán los Kansas City Chiefs contra los Los Angeles Chargers, un evento que promete la fusión de música latina, fútbol americano y cultura global.

Karol G, quien ha conquistado al mundo con hits como “Si Antes Te Hubiera Conocido” y su más reciente álbum Tropicoqueta, llevará su explosiva mezcla de reggaetón, ritmos latinos y carisma arrollador a un escenario global, celebrando la riqueza cultural de América Latina. “Estoy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube, es un verdadero honor y un momento del que estoy muy orgullosa”, expresó la artista, quien también destacó la oportunidad de llevar su música a una audiencia internacional en un evento que trasciende el deporte.

Este espectáculo no solo será un escaparate para la música latina, sino también un reflejo del creciente interés de la NFL por conectar con audiencias internacionales, especialmente en Brasil, país con una ferviente base de fanáticos. La elección de Karol G, con casi 30 mil millones de reproducciones en YouTube y un impacto cultural que trasciende fronteras, refuerza el objetivo de la liga de fusionar el fútbol americano con la vibrante escena musical latina.

La NFL y YouTube han calificado este evento como un “momento histórico”, donde el deporte, la música y la comunidad de creadores se unirán para ofrecer una experiencia inolvidable. Con la presencia de creadores de contenido de YouTube y artistas sorpresa aún por anunciar, el show de medio tiempo promete ser una explosión de energía que resonará desde São Paulo hasta los hogares de millones de fanáticos alrededor del mundo.

PRESENTE EN LA NFL 🏈🏈🏈



Karol G será la protagonista del show de medio tiempo del juego que disputarán los Chargers y los Chiefs, el próximo 5 de septiembre en São Paulo. pic.twitter.com/bm4aafYm4w — W Deportes (@deportesWRADIO) August 14, 2025

¿Cuándo jugarán los Chargers y los Chiefs en São Paulo?

El próximo 5 de septiembre, en el marco del enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs, actuales campeones de la AFC, y los Los Angeles Chargers, la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil, vibrará con la energía inconfundible de la Bichota durante la primera transmisión exclusiva en vivo de la NFL por YouTube.

El evento, que será transmitido de forma gratuita a nivel mundial, comenzará con un pre-show a las 7:00 p.m., seguido del inicio del juego a las 8:00 p.m. Además de Karol G, la celebración incluirá la participación de la estrella brasileña Ana Castela, quien interpretará el himno nacional de Brasil, y el saxofonista estadounidense Kamasi Washington, encargado del himno de Estados Unidos, añadiendo una mezcla única de ritmos brasileños, jazz y reggaetón.