Ricardo Peláez arremete contra JJ Macías tras su posible fichaje con Pumas: “Es arrogante”

Luego de que en las últimas horas se hablara de la posibilidad de que José Juan Macías sea nuevo refuerzo de Pumas para este Apertura 2025, Ricardo Peláez, exdirectivo de Chivas, no se guardó nada y habló sobre el delantero, a quien señaló de “arrogante”.

El exjugador de Santos Laguna terminó su vínculo laboral con los Guerreros debido a su bajo rendimiento por las múltiples lesiones que lo alejaron de las canchas. Posteriormente se habló de que el atacante podría sumarse a la plantilla del Real Valladolid de España, pero desafortunadamente no pasó las pruebas físicas y médicas y decidió buscar una oportunidad con el conjunto universitario.

De este modo, luego de estar seis meses sin actividad, JJ Macías tiene medio pie con Pumas para quedar bajo las órdenes de Efraín Juárez en este Apertura 2025. Ante esta situación, el ahora analista de ESPN criticó al atacante, luego de que años atrás lo pidiera para portar la camiseta de Chivas.

“Es un jugador sin duda que tiene calidad, sin duda tiene gol, tiene poco sacrificio, o sea en el plano defensivo se pierde la pelota no te hace mucho. Es un jugador que tiene gol, eso es indiscutible, tiene calidad, tiene capacidad para hacer goles”, comentó Peláez.

Peláez no se limitó al analizar la trayectoria y actitud del joven atacante, quien está en la mira de Pumas tras un fallido intento por regresar al fútbol europeo. Sin embargo, no dudó en señalar lo que considera una actitud problemática: “Sí especial, es un jugador diferente, difícil de gestionar, pero sin duda tiene calidad y capacidad, eso no lo podemos poner a prueba. Sí es arrogante, se cree más de lo que ha podido mostrar en el fútbol”, agregó.

🗣️ "ES ARROGANTE, SE CREE MÁS DE LO QUE ES".



🗣️ "PINTABA PARA SER UN GRAN JUGADOR Y SE HA QUEDADO CORTO"



🔥 ¡CONTUNDENTES PALABRAS DE @RPELAEZ9 SOBRE JJ MACÍAS! pic.twitter.com/G2GOlr0cIr — Futbol Picante (@futpicante) August 14, 2025

Estas palabras, pronunciadas en el contexto de los rumores sobre la posible llegada de Macías a Pumas, han reavivado el debate sobre el carácter del jugador y su incapacidad para consolidarse como la gran promesa que alguna vez fue.

El pasado de JJ Macías en la Liga MX

La trayectoria de José Juan Macías no ha sido sencilla. Formado en las fuerzas básicas de Chivas, brilló en 2019 con el Club León, donde marcó 33 goles, consolidándose como el mexicano más goleador de ese año. Sin embargo, su regreso a Guadalajara, un breve paso por el Getafe de LaLiga y una serie de lesiones graves, incluidas roturas de ligamento cruzado, frenaron su ascenso.

Sin embargo, la posible llegada de JJ Macías a Pumas representa una nueva oportunidad para el delantero de 25 años, quien busca recuperar el brillo que lo llevó a ser considerado una joya del fútbol mexicano.